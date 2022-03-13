Белорусов заставляют сдавать кровь для раненых российских солдат - Генштаб

Раненых российских армейцев массово свозят в больницы Беларуси. Фото: Генштаб ВСУ

Морально-психологическое состояние войск РФ после боев по ВСУ продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов выполнять приказы.

Раненых армейцев лечат в Беларуси, однако очень не хватает запасов крови. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"В медицинских учреждениях юго-восточного региона Беларуси лечат большое количество военных РФ, раненых в Украине. Запасов крови для проведения хирургических операций не хватает. Задействуются резервы накопленные для самых белорусов - около 2/3 резерва перенаправлены на нужды солдат. Активизировалась кампания сбора крови среди работников бюджетной сферы и гражданского населения", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, враг формирует новые подразделения. Планируют привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).

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"Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. Размещает подразделения и технику на объектах повышенной опасности, обстреливает мирное население, проводит незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины. Наши дают достойный отпор, в частности, за предыдущие сутки уничтожили два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА", - сказали в Генштабе.

Российское военное командование решило уволить со службы посланных на войну против Украины попавших в плен военных. Увольнение датируется задним числом – 23 февраля, то есть за день до вторжения войск страны-агрессора на украинскую территорию.