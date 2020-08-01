Беларусь пригласили в "Люблинский треугольник"

28 июня в Польше министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы заявили о создании "Люблинского треугольника" - новой платформы для политического, экономического и социального сотрудничества. Фото: prompolit.info

Беларусь пригласили на встречу представителей "Люблинского треугольника" - Украины, Литвы и Польши

Об этом сообщает сайт МИД Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Республики Беларусь Владимир Макей, во время которой обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в энергетической сфере, подготовку к официальному визиту в Республику Беларусь президента Украины.

Кулеба отметил: "Беларусь и Украина не просто являются партнерами, но и соседями и друзьями. Мы поддерживаем Беларусь в вопросах защиты ее суверенитета и экономической безопасности".

Он также проинформировал белорусского коллегу о начале инициативы трех стран "Люблинский треугольник" и пригласил в Киев почетным гостем на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши.

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Новый формат украинского-польско-литовского сотрудничества - Люблинский треугольник - предусматривает создание в МИД стран должностей офицеров связи и консультации на уровне министров и директоров департаментов