Беларусь нашла альтернативу российской нефти

В Беларуси начали закупки американской нефти. Фото: pixabay.com

Беларусь объявила о начале поставок нефти из США.

Как пишет "Медуза", в белорусском МИД уточнили, что договоренность о таких поставках была достигнута в феврале во время встречи госсекретаря США Майкла Помпео с президентом страны Александром Лукашенко.

Поставки американской нефти - часть государственной стратегии Беларуси по диверсификации источников снабжения и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса в 2020-м и последующие годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Северный поток-2": Германия подложила России свинью

В 2019 году Беларусь получала российскую нефть по ценам, примерно на 20% ниже общемировых. Однако договориться о поставках на 2020 год странам не удалось. В январе нынешнего года нефть из РФ в Беларусь не поступала, с февраля поставки возобновили отдельные компании и только небольшими партиями.

По поручению Лукашенко, правительство нашло альтернативу российской нефти, в частности, партию нефти приобрели в Норвегии, теперь - в США.

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что Россия самостоятельно достроит газопровод "Северный поток-2", по которому США ввели санкции.