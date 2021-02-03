Белановский комбинат передал Кременчугской больнице 10 мобильных облучателей

Генеральный директор Белановского горно-обогатительного комбината, входящего в Группу Ferrexpo, Юрий Химич встретился с коллективом Кременчугской первой городской больницы имени Овксентия Богаевского на Полтавщине и вручил оборудование для лечебного учреждения.

Гендиректор Белановского горно-обогатительного комбината Юрий Химич встретился с коллективом Кременчугской первой городской больницы имени Овксентия Богаевского на Полтавщине и вручил оборудование заведению

Для неврологического отделения предприятие передало 10 мобильных бактерицидных облучателей. Такое оборудование понадобится в работе каждый день и позволит обезопасить пациентов и медицинский персонал, повысить качество обработки и обеззараживание больничных помещений. Это важно в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

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"Компания Ferrexpo внедряет проекты в рамках корпоративной социальной ответственности во всех сферах. Улучшает инфраструктуру социальных и образовательных объектов, спортивных учреждений. Но сейчас приоритетом является повышение качества обслуживания населения в лечебных учреждениях. Когда не хватает средств индивидуальной защиты, оборудования и медикаментов, на помощь приходит ответственный бизнес, который реагирует на запросы медиков. Потому что от них зависит жизнь каждого из нас. И мы не можем оставаться равнодушными", - прокомментировал Юрий Химич.

Заместитель директора по медицинской части Виктория Виповская отметила:

"От коллектива больницы выражаю огромную благодарность компании Ferrexpo за постоянную помощь. Мы принимаем уже четвертый комплект оборудования, который нам передают от Белановского комбината. Это мобильные лампы, которые позволяют обеззараживать воздух в помещениях с большой площадью, а круговое размещение ламп способствует увеличению эффективности дезинцекции" .

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"Мы просили помощи у спонсоров, чтобы иметь возможность предотвратить инфекционные заболевания в наших инсультных пациентов в палатах и ​​блоках интенсивной терапии. Для нас также важна профилактика вторичных инфекционных заболеваний, пневмоний", - добавила Ирина Пискунова, заведующая неврологическим отделением больницы.

Мобильные лампы позволяют обеззараживать воздух в помещениях с большой площадью

Компания Ferrexpo постоянно отслеживает ситуацию с уровнем заболеваемости коронавирусом в регионе, в котором предприятия ведут свою производственную деятельность, и оперативно реагирует на потребности медицинских учреждений не только в Полтавской области, а и по всей Украине.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, которые используются в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 году компания произвела 11,2 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.