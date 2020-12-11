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пятница, 11 декабря 2020 18:20

Белановский комбинат Ferrexpo приобрел маммограф для Кременчугского онкодиспансера

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Белановский комбинат Ferrexpo приобрел маммограф для Кременчугского онкодиспансера
Маммограф Siemens диагностирует опухоль на первой стадии. Такой прибор получил Кременчугский областной онкологический диспансер от компании Ferrexpo. Фото: Facebook

Кременчугский областной онкологический диспансер на Полтавщине получил благотворительную помощь от Белановского горно-обогатительного комбината, входящего в группу Ferrexpo.

Предприятие передало медучреждении высокоточный маммограф производства компании Siemens.

По словам генерального директора БГЗК Юрия Химича, стоимость оборудования составляет около 3,5 млн грн.

"В этом году кременчугским больницам мы передали помощи более чем на 12 миллионов гривен и планируем в ближайшее время еще на 3 миллиона. Всего медучреждениям Полтавской области передано оборудования, медикаментов, средств индивидуальной защиты и другой помощи на сумму около 50 миллиона гривен. Основная часть направлена ​​на борьбу с коронавируса, но к нам обращаются и с другими просьбами, которые мы пытаемся оперативно закрывать", - добавил он.

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"Это самый современный аппарат, один из лучших в мире. Позволяет делать скрининг. Дает возможность принять пятерых пациенток в час. По направлению семейного врача обследование проводить бесплатно. Маммограф определяет опухоли в доклиническом периоде", - говорит рентгенолог Кременчугского областного онкологического диспансера Татьяна Мамон.

Кременчугский областной онкологический диспансер ранее не имел такого оборудования. Маммограф может диагностировать опухоль на первой стадии, когда ее размер еще не достиг 2 см. Лечение на ранних стадиях позволяет выздороветь более 90% женщин.

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Ferrexpo ежегодно выделяет большие и увеличивает в масштабах области и государства бюджеты на благотворительность и программы корпоративной социальной ответственности для обеспечения достойного уровня жизни граждан.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОК. 2019 года компания произвела 10,5 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.

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