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понедельник, 09 августа 2021 15:02

Баста дал концерт в Одессе. Количество его фанатов поражает
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8 августа в Одессе был концерт Басты
Фото: dumskaya.net
За порядком під час виступу слідкувала поліція
Фанаты выстроились в длинную очередь, чтобы попасть на концерт
Концерт провели в ночном клубе "Ибица"
Люди на концерте забыли о карантине

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) 8 августа дал концерт в одесском клубе "Ибица".

У входа в клуб образовалась огромная очередь, в которой люди забыли о карантине: не соблюдали социальную дистанцию и стояли без масок, сообщает РБК-Украина.

Впоследствии сам рэпер опубликовал видео с выступления. На нем видна толпа поклонников, подпевающая исполнителю.

В 2017 году Баста попал в черный список Министерства культуры как деятель, который представляет угрозу национальной безопасности Украины. Причина - посещение оккупированного Крыма. Запрет действовал до 16 сентября 2020 года, после чего ограничения сняли.

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По словам активиста Сергея Стерненко, артист выбирал лучшую песню о крымском мосте, где в припеве звучат слова "Крымский мост соединил два берега России". Также артист снимался в Крыму в фильме "Кеды", где играл роль российского военного, служащего в Крыму.

О приезде Басты в Украину стало известно в конце июля. В СБУ отметили, что трехгодичный срок запрета на въезд истек, а после этого рэпер не нарушал украинское законодательство, в частности, не посещал оккупированный Крым. Формально оснований для запрета на въезд Басты на данный момент нет.

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Дата
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августа

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