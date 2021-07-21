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среда, 21 июля 2021 02:00

Российский рэпер, который выступал в оккупированном Крыму, собирается снова дать концерт в Украине

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Российский рэпер, который выступал в оккупированном Крыму, собирается снова дать концерт в Украине
Баста собирается снова в Украину. Фото: Лента

Выступавший в оккупированном Крыму в нарушение законов Украины российский рэпер Баста планирует дать концерт в одесском ночном клубе.

В СБУ отметили, что трехгодичный срок запрета на въезд истек, а после этого рэпер не нарушал украинское законодательство – в частности, не посещал оккупированный Крым, сообщает LIGA.net.

Концерт Басты должен состояться в клубе Ibiza. Это тот же клуб, в котором планирует выступить в августе проживающая и концертирующая в РФ Ани Лорак.

В Службе безопасности Украины сообщили в комментарии LIGA.net, что формально оснований для запрета на въезд Басты на данный момент нет.

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Напомним, 26 июня российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), посещавший оккупированный Крым, выступил с концертом в Киеве. Активисты попытались сорвать его концерт, но не смогли.

В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщило, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.

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