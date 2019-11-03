Байден раскритиковал Трампа за отсутствие внешней политики

Джо Байден. Фото: ВВС

Бывший вице-президент США Джо Байден назвал политику главы Белого дома Дональда Трампа на Ближнем Востоке провальной.

Байден, который намерен баллотироваться от демократов на пост президента США на выборах 2020 года, считает, что у Дональда Трампа отсутствует любой внешнеполитический курс.

"Я не думаю, что у него есть какая-то внешняя политика. Российская политика в регионе укрепляется, позиции Асада укрепляются, Иран прокладывает путь в Сирию, а также в Ливан. Все перевернулось с ног на голову, и вообще мы сейчас одиноки", - сказал Байден, комментируя вывода американских войск из Сирии.

Ранее Трамп распорядился о выводе около 1 тыс. Американских военнослужащих из Сирии.

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25 октября стало известно, что США планируют оставить около 500 американских военных в Сирию для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке региона. Власти США не хочет позволить боевикам террористической организации "Исламское государство" вернуть контроль над нефтью в Сирии.