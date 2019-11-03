Байден раскритиковал Трампа за отсутствие внешней политики

 
Ексклюзивы
1/5
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
3 Просмотров: 4023
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1314
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 756
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 144
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 4059
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 432
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1125
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3069
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1890
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 954
Фото
Все фото
6
7
15
6
11
Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах
Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах
Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии
Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии
Карнавал страха: как праздновали Хэллоуин в Мексике
Карнавал страха: как праздновали Хэллоуин в Мексике
Кива - Пеннивайз, Шуфрич - зомби: украинские нардепы в праздничном гриме
Кива - Пеннивайз, Шуфрич - зомби: украинские нардепы в праздничном гриме
Хэллоуин в разгаре: поздравительные открытки и страшные стихи
Хэллоуин в разгаре: поздравительные открытки и страшные стихи
Видео
Все видео
Горит свалка, которую не могут потушить
Горит свалка, которую не могут потушить
Фильм об Украине одновременно представили в 7 странах
Фильм об Украине одновременно представили в 7 странах
Отец Гандзюк пригласил президента на акцию памяти о ней
Отец Гандзюк пригласил президента на акцию памяти о ней
Водитель напал на мужчину, который перешел перед ним дорогу по "зебре"
Водитель напал на мужчину, который перешел перед ним дорогу по "зебре"
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
Интервью
1/5
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 432
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3069
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1890
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 963
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Просмотров: 621
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
03 ноября 2019
Просмотров: 351
Як кіт із собакою
У потязі Ковель – Київ дорогою до столиці моє місце – нижнє наприкінці вагона. Біля столика чаюють дві жінки, обом за 50. Перша – з ...
воскресенье, 03 ноября 2019 13:57

Байден раскритиковал Трампа за отсутствие внешней политики

  Комментировать
Байден раскритиковал Трампа за отсутствие внешней политики
Джо Байден. Фото: ВВС

Бывший вице-президент США Джо Байден назвал политику главы Белого дома Дональда Трампа на Ближнем Востоке провальной.

Байден, который намерен баллотироваться от демократов на пост президента США на выборах 2020 года, считает, что у Дональда Трампа отсутствует любой внешнеполитический курс.

"Я не думаю, что у него есть какая-то внешняя политика. Российская политика в регионе укрепляется, позиции Асада укрепляются, Иран прокладывает путь в Сирию, а также в Ливан. Все перевернулось с ног на голову, и вообще мы сейчас одиноки", - сказал Байден, комментируя вывода американских войск из Сирии.

Ранее Трамп распорядился о выводе около 1 тыс. Американских военнослужащих из Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали видео штурма дома, в котором скрывался главарь ИГИЛ

25 октября стало известно, что США планируют оставить около 500 американских военных в Сирию для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке региона. Власти США не хочет позволить боевикам террористической организации "Исламское государство" вернуть контроль над нефтью в Сирии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Байден раскритиковал Трампа за отсутствие внешней политики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
ноября

Парикмахер охотился на проституток

Самое читаемое
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
20
 Просмотров: 84072
Без трусов и с декольте до пупка: бывший &quot;ангел&quot; VS засветила прелести на вечеринке
Без трусов и с декольте до пупка: бывший "ангел" VS засветила прелести на вечеринке
5
 Просмотров: 24058
Гибель Дениса Чаленко: рассказали о парне, с которым имел конфликт
Гибель Дениса Чаленко: рассказали о парне, с которым имел конфликт Просмотров: 17712
Зеленскому устроили &quot;коридор позора&quot; в Тернополе
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
 5 Просмотров: 15120
Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж
Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж Просмотров: 11565
Общество
В понедельник на украинцев ждет аномальное тепло
В понедельник на украинцев ждет аномальное тепло Просмотров: 18
Журналист Бабченко выехал из Украины
Журналист Бабченко выехал из Украины Просмотров: 144
Убийство Гандзюк: предполагаемого организатора объявили в международный розыск
Убийство Гандзюк: предполагаемого организатора объявили в международный розыск Просмотров: 288
"Я тебе голову отрежу" - Кива угрожал прохожему
"Я тебе голову отрежу" - Кива угрожал прохожему Просмотров: 1179
Шотландцы требуют независимости от Великобритании
Шотландцы требуют независимости от Великобритании Просмотров: 234
Больше всего комментируют
6
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
5
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
4
"Просто ненавидел": рассказали об отношении Трампа к Украине
3
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
2
В России собираются судить бывшего украинского министра
Голосов: 46791
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua