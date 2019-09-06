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пятница, 06 сентября 2019 14:41

Бабье лето: когда начнется и как долго продлится

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Бабье лето: когда начнется и как долго продлится
Бабье лето в Украине продлится недолго. Фото: Алтапресс

Осенью начинается период теплой сухой погоды - бабье лето.

Считается, что бабье лето начинается 14 сентября и продолжается до 28 сентября, сообщает "24 канал".

Синоптики предупреждают, что тепло будет недолго. До конца сентября похолодает до + 18 + 20 градусов. В некоторые дни температура поднимется до +28 градусов, но будут и холодные дни. Это приведет к дождям и кратковременным ливням по всей территории страны. В начале октября похолодает.

Одной из причин потепления являются осенние листья. Когда оно увядает и желтеет, то выделяет большое количество тепла, которое поднимается вверх и повышает температуру воздуха.

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Украинцы верили, что если в воздухе много паутины, то зима будет холодной, а если наоборот, то осень будет теплой и сухой.

Ближайшие 10 дней в Украине будет тепло и сухо. Местами, очень иногда, возможны грозы. Такой прогноз дали отечественные синоптики Укргидрометцентра.

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Дата
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