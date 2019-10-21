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понедельник, 21 октября 2019 18:11

"Азов" отреагировал на заявление представителей Конгресса США

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&quot;Азов&quot; отреагировал на заявление представителей Конгресса США
Полк "Азов" является официальной структурой Национальной гвардии и подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу. ФОТО: rbc.ua

Отряд специального назначения "Азов" назвал попытки членов Палаты Представителей США причислить его к списку террористических организаций информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность.

Об этом говорится в официальном заявлении "Азова".

"Полк "Азов", как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что приравнивая "Азов"к террористам, 40 членов Палаты Представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, защищающие Украину на фронте", — указано в обращении.

Названные членами Палаты основания для зачисления полка в ряды террористических организаций азовцы считают нелепыми.

"Причину же, которая якобы стала толчком к появлению подобных обращений в США, считаем полной чушью, ведь никакие доказательства причастности подразделения "Азов"к террористическим актам в Новой Зеландии никогда не существовали в природе, и являются банальной ложью и клеветой", — говорится в заявлении.

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40 членов Палаты представителей Соединенных Штатов обратились к государственному секретарю США Майку Помпео с требованием признать полк "Азов" террористической организацией. Инициатором обращения является конгрессмен от штата Нью-Йорк Макс Роуз. Все, кто поддержал обращение — представители Демократической партии.

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