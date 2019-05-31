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пятница, 31 мая 2019 14:26

Автошкола, в которой училась Зайцева, закрылась

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Автор: unian.net
  Автошкола в Харькове, где училась виновница смертельного ДТП на Сумской Елена Зайцева закрылась
Автошкола в Харькове, где училась виновница смертельного ДТП на Сумской Елена Зайцева закрылась

Автошкола в Харькове, где училась виновница смертельного ДТП на улице Сумской Елена Зайцева, прекратила свою деятельность.

"Из-за общественного резонанса руководство автошколы приняло решение закрыться, а не исправлять нарушения, обнаруженные в ходе следствия", - сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий, пишет УНИАН.

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"Понимая общественный резонанс, я полагаю, они решили их не исправлять. Потому что им все равно бы уже не дали нормально жить. Поэтому решили закрывать деятельность автошколы", – отметил он.

В автошколе, где училась осужденная за масштабное ДТП в Харькове Елена Зайцева, обнаружили многочисленные нарушения. Они прямо влияли на качество знаний учащихся.

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