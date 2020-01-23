Автохам в Давосе: украинца оштрафовали за парковку на тротуаре

Автомобиль АА 0030 ОІ припаркован на тротуаре в Давосе. Фото: скрин с видео Радио Свобода"

В Давосе во время Всемирного экономического форума украинец припарковал внедорожник с киевскими номерами с нарушением правил - на тротуаре. За это получил штраф в 120 франков.

Видео отечественного нарушителя в Швейцарии появилось на YouTube-канале "Радио Свобода".

На ролике видно, что внедорожник Toyota с украинской регистрацией стоит просто среди тротуара. На нем уже есть квитанция о штрафе. При этом сам водитель, который приехал на форум через пол Европы, не слишком расстроился из-за штрафа и пояснил, что "просто так получилось".

"Мы уже здесь неделю и ничего не нарушали. Это просто так получилось, что мы здесь сегодня оставили этот автомобиль", - объяснил мужчина свой поступок.

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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Давосе в любезном тоне общался с российскими пропагандистами из кремлевских ресурсов.