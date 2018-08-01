Авиакомпания YanAir отменила рейсы

Авиакомпания YanAir не выполнила двух рейсов. Фото: glavcom.ua

Авиакомпания YanAir не выполнила 2 рейсов, запланированных на 1 августа. Их заказывал туроператор Join UP.

Самолет должен был вылет около 8:00 из Одессы в итальянский курортный город Римини, а в 10:35 запланирован обратный рейс Римини-Одесса. Вылет по техническим причинам перенесли на 2 августа, пишет tsn.ua.

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"Всем туристам рейса ANR5992 туроператор Join UP предоставил отдых с питанием в отелях на курортах Римини и Риччоне. В Одессе туристам рейса ANR5991 из других городов авиакомпания YanAir обеспечит проживание в отелях и питание до момента вылета. Туристам Join UP будет предоставлена компенсация за неудобства", - говорится в заявлении туроператора.

Европейский лоукостер "Ryanair" отменил 600 авиарейсов. Причиной стала забастовка бортовых проводников. Больше всего неудобств такое решение создаст для пассажиров, забронировавших билеты на вылеты из Бельгии, Испании и Португалии.