Лоукост Ryanair массово отменяет авиарейсы

Авиакомпания "Ryanair" отменила 600 рейсов. Фото: Skift

Европейский лоукостер "Ryanair" отменил 600 авиарейсов. Причиной стала забастовка бортовых проводников.

Больше всего неудобств такое решение создаст для пассажиров, забронировавших билеты на вылеты из Бельгии, Испании и Португалии. Общее количество таких лиц - почти 50 тыс, сообщил "ВВС".

Всех, кто должен был лететь отмененными рейсами, авиакомпания предупредила через SMS и по электронной почте. Если же кто-то не получил уведомления - может рассчитывать на запланированный полет, утверждают в "Ryanair".

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Лоукост Ryanair заработает в Украине раньше, чем это планировалось. Старт работы состоится уже в сентябре. Кроме того, старт работы национального лоукоста SkyUp анансувалы на июль этого года.