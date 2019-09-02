Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы

Владимир Фесенко: новые министры могут увлечься изменениями и нарваться на общественное недовольство. Фото: Gazeta.ua

29 августа Верховая Рада ІХ созыва утвердила новый состав Кабинета министров. Правительство возглавил заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук. "За" новый Кабмин проголосовал 281 депутат. При своих должностях остались только министр финансов Оксана Маркарова и руководитель МВД Арсен Аваков.

Представители нового правительства имеют хорошую репутацию, но не имеют опыта работы. Они будут инструментом в руках президента.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит политолог Владимир Фесенко.

Как можно охарактеризовать новый Кабинет министров?

- Новое правительство отличается от предыдущих тем, что оно не партийное, не коалиционное, а технократическое. Будет напрямую подчинено президенту. Играть роль инструмента для реализации политического видения Зеленского. Также впервые абсолютное большинство министров - это люди, которые либо вообще не работали в системе государственного управления, либо не имеют опыта работы на высоких правительственных должностях. Недостаток опыта будет определенное время характерной проблемой нового Кабмина. Еще одной важной характеристикой нового правительства является то, что он будет направлять свою деятельность на либеральные, модернизационные реформы.

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Какие будут первые действия, решения нового правительства?

- Наиболее резонансным и неоднозначным изменением будет создание рынка сельскохозяйственной земли. Президент уже анонсировал это, поэтому правительство должно отменить мораторий. Очень важно, чтобы власть смогла создать оптимальный вариант рынка земли. Ведь эта тема уже не один год является основой для политических спекуляций. Надо найти компромиссный вариант для фермеров и владельцев земли.

Новое правительство будет идти по пути либеральных реформ. Продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом. Не будут менять общий вектор, который начало правительство Гройсмана и Яценюка. Могут быть только какие-то тактические перестановки. Например, в рамках медицинской реформы надо создавать формат страховой медицины. Министерство Ульяны Супрун не делало этого.

Также команда нового президента может уменьшать социальное обеспечение. Например, могут повысить пенсионный возраст. Их молодой электорат нормально это воспримет.

Как можно оценить личные качества новых министров?

- Есть те, кого мы еще вообще не знаем. Но те, кто известны широкой общественности, имеют хорошую репутацию. Включая нового премьера Алексея Гончарука. Это открывает возможность для реформаторской деятельности. Очень важно в этом случае, чтобы новые министры не потеряли здравый смысл. Могут увлечься изменениями и нарваться на общественное недовольство. Гончарук понимает, что в социальных вопросах следует быть очень осторожными. Поэтому надеюсь, будут делать только взвешенные шаги. Главное - системность и удачный менеджмент. В условиях отсутствия опыта, последнее важно. Пока не знаем, какими менеджерами будут новые министры и кого они приведут в команде.

Почему в новом правительстве оставили министра МВД Арсена Авакова и министра финансов Оксану Маркаров?

- Это было логичное решение. В Кабмине должны быть определенные стабилизаторы - люди с опытом. Они будут отвечать за сохранение нормального состояния дел на ключевых звеньях. Маркарова должна обеспечить финансовую стабильность, адекватный бюджетный процесс. В середине сентября Верховная Рада должна рассматривать проект бюджета на следующий год. Оксану Маркарову оставили, чтобы этот процесс прошел без проблем. Это важно, ведь в этом году должны выплатить большую часть внешнего долга. Поэтому финансовыми вопросами должен заниматься опытный человек.

Аваков будет отвечать за политику безопасность и общественный порядок. Ведь новая власть опасается улицы. Однако он будет временно на этой должности, пока в команде Зеленского не подыщут замену. К тому же уже сейчас хотят существенно уменьшить его полномочия, передав Национальную гвардию в подчинение президенту.

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Чем опасна ситуация, когда президент контролирует Кабинет министров?

- Владимир Зеленский контролирует не только правительство, но и парламент. Единственная опасность здесь - это риск авторитарных тенденций. Стилистически у Зеленского бывают проявления попыток решать какие-то вопросы на грани или за чертой правовых норм. Например, его отношение к некоторым местным чиновникам. Но это еще далеко не гарантирует, что Владимир Зеленский захочет превратиться в украинского Лукашенко. Два года назад все истерически паниковали, мол Порошенко узурпирует власть. Это было смешно. И выборы это показали.

Зеленский имеет большое влияние на законодательную и исполнительную власть. Но у него нет влияния на улицу. Его команда опасается общественного мнения. Если возникнет большая волна общественной критики, они прислушиваются. Поэтому не стоит говорить о рисках какой-то диктатуры. Мандат доверия, который Зеленский и его команда получили от избирателей, - огромный. Это открывает им возможности для реального и быстрого реформирования государства.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает парламенту предоставить народу право законодательной инициативы. Соответствующий законопроект №1015 от 29 августа обнародован на сайте Верховной Рады Украины. Он обозначен, как неотложный и будет рассматриваться парламентом вне очереди. Как отмечается, законопроект предлагает внести изменения в ст.93 Конституции Украины, в частности - дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы таким субъектом, как народ.