Украинцы могут получить право законодательной инициативы: подробности

Зеленский хочет предоставить народу право законодательной инициативы. Фото: PRM

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает предоставить народу право законодательной инициативы.

Соответствующий законопроект № 1015 от 29 августа обнародован на сайте Верховной Рады Украины. Он обозначен, как неотложный и будет рассматривается парламентом вне очереди.

Как отмечается, законопроект предлагает внести изменения в ст.93 Конституции Украины, в частности - дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы таким субъектом, как народ.

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Зеленский считает, что принятие закона будет способствовать оптимизации механизма законодательной инициативы в Украине.

Согласно статье 93 Конституции Украины пока право законодательной инициативы в Верховной Раде Украины принадлежит: президенту Украины, народным депутатам Украины, Кабинету Министров Украины.