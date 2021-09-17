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суббота, 18 сентября 2021 07:00

Атмосферные фронты зальют Украину дождями

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Украина в субботу-воскресенье погрузится в циклоническую элегию.

Атмосферные фронты будут поливать дождями практически все области, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. В субботу сухим еще побудут восток страны, Приазовье и Крым. Но в воскресенье осадки дойдут и туда.

"Если вы ходите по лесу, осматриваете музеи, вышли во двор к соседу, а дождя нет - не спешите ругать синоптиков. Дождь будет. Просто до вас фронт либо еще не дошел, либо уже прошел", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Атмосферные фронты будут поливать дождями практически все области
Атмосферные фронты будут поливать дождями практически все области

Температура воздуха 18 сентября ожидается в пределах +16...22°С, на юге до +24°С, на севере местами +12...15°С.

19 сентября существенно похолодает в западных областях. Днем столбики термометров не поднимутся выше +7...12°С. На севере и в Винницкой области также будет свежо, +12...17°С. Левобережье еще получит от атмосферы бонус в виде +17...24°С. Самой высокой ожидается в выходные температура на Запорожье, в Донецкой области и в Крыму: +20...25°С. Но из-за осадков там тоже станет прохладнее.

В Киеве сегодня +15°С. В воскресенье до +12°С. Временами будет дождливо, а на неделе будет еще холоднее.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  На неделе будет еще холоднее
На неделе будет еще холоднее

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В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока.

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