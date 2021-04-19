Астрологиня назвала знаки, которые будет преследовать успех

Длительное сидение за рабочим столом вызовет боли в шее. Обратитесь к услугам массажиста. Фото: pixabay.com

19 апреля обостряются хронические заболевания органов дыхательной системы. На этот раз пройдите полный курс обследования и лечения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Удачное время для проведения операций на горле, - говорит астролог. - Позаботьтесь о профилактике тонзиллита. Пейте теплые напитки в течение дня. Длительное сидение за рабочим столом вызовет боли в шее. Обратитесь к услугам массажиста. Боритесь с проявлениями застойных явлений. Не допускайте экстремальных перегрузок для организма. Состояние здоровья может резко ухудшиться во второй половине дня. Счастливчиками себя почувствуют Овны, Весы и Козероги. Вас будет преследовать успех".

Овен

Исключите из дневного рациона блюда, раздражающие слизистую кишечника. Обостряются язвенные процессы в желудке.

Телец

Уделите больше внимания упражнениям на развитие гибкости тела. Организм будет склонен к отложению солей в суставах.

Близнецы

Пейте теплые напитки. Берегите горло от переохлаждения. Будет беспокоить насморк. Не игнорируйте легких проявлений простуды. Вовремя принимайте необходимые меры.

Рак

Будет беспокоить дисбактериоз. Еда хуже начнет перевариваться. Учтите это при приготовлении блюд.

Лев

Остерегайтесь электрического тока. Соблюдайте правила безопасности при пользовании электроприборами.

Дева

Не занимайтесь лечением мозолей и наростов на ногах. Операции по их удалению пройдут с осложнениями. Носите удобную обувь.

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Весы

Не стоит экспериментировать с новой косметикой. Особенно перед свиданием. Возможны аллергические реакции.

Скорпион

Хорошее время для начала нового курса лечения. Обратитесь к народной медицине. Следуйте инструкциям врача.

Стрелец

Из-за переутомления возможен сбой в гормональной системе. Обостряются эндокринные заболевания. Не лишайте себя полноценного сна.

Козерог

Избегайте развития мастопатии. Возможно появление симптомов простатита. Вовремя начните лечение воспалительных процессов.

Водолей

Желательно провести разгрузочный день. Полезным будет голодание. Не допускайте обезвоживания организма.

Рыбы

Посещайте бассейн и баню в резиновой обуви. Берите с собой в гости собственные тапочки. Остерегайтесь грибковой инфекции.

19 апреля люди будут немного раздражены. Поступки близких могут восприниматься неадекватно. Не участвуйте в спорах.