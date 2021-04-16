Астрологиня назвала три знака, которых ждет невиданный успех

Даже небольшие физические нагрузки могут вызвать приступы тахикардии. Следите за пульсом в течение дня. Фото: pixabay.com

16 апреля посетите сауну. Поплавайте в прохладной воде бассейна. Контраст температур будет вызывать ощущение бодрости и омоложения. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Меняется кислотность желудочного сока, - говорит астрологиня. – Будет беспокоить изжога. Могут прогрессировать язвенные процессы. Не допускайте больших перерывов между приемами пищи. Даже небольшие физические нагрузки могут вызвать приступы тахикардии. Следите за пульсом в течение дня. Вовремя идите на отдых. Прокалывать уши и наносить татуировки не время. Поврежденные участки кожи будут неэстетично заживать. Намечается тенденция к увеличению веса тела. Снижайте калорийность блюд. Невиданный успех этого дня ждет Овнов, Тельцов и Дев. Не сидите сложа руки".

Овен

Поддержите нервную систему. Старайтесь преодолеть чрезмерное возбуждение. Больше внимания уделите водным процедурам. Это поможет быстро восстанавливать равновесие.

Телец

Быстро будет наступать усталость. Ухудшится аппетит. Позаботьтесь о полноценном питании. Не доводите себя до истощения.

Близнецы

Активизироваться процесс отложения солей в суставах. Старайтесь предотвратить дальнейшее развитие остеохондроза. Начните курс лечебного массажа.

Рак

Ухудшается циркуляция крови. Будут возникать проблемы с памятью. Не засиживайтесь долго на одном месте. Ведите активный образ жизни.

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Лев

Глаза будут быстро уставать. Острота зрения может падать. Позаботьтесь о нормальное освещение своего рабочего места. Не стоит подбирать очки.

Дева

Будьте осторожны при использовании антибиотиков. Следите за работой почек. Возможно появление отеков. Стимулируйте своевременное выведение жидкости из организма.

Весы

Не допускайте половых контактов со случайными партнерами. Остерегайтесь инфекционных заболеваний. Оперативное лечение органов репродуктивной системы следует отложить.

Скорпион

Хорошая возможность избавиться от вредных привычек. Вашим намерениям будут способствовать звезды. Поддерживайте здоровый образ жизни. Храните бодрое настроение.

Стрелец

Следите за работой сердца. Контролируйте показатели артериального давления. Резкие его колебания могут привести к разрыву сосудов. Берегитесь внутренних кровоизлияний.

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Козерог

Мойте руки перед едой. Подвергайте термической обработке продукты. Проверяйте срок реализации консервов. Есть риск заболевания кишечной инфекцией.

Водолей

Замедляются обменные процессы в организме. Не перегружайте желудок. Продумайте свой ежедневный рацион. Желательно не употреблять несовместимые друг с другом продукты.

Рыбы

Повышается ломкость костей. Остерегайтесь падения. Двигайтесь осторожно. Следите за рулем. Не допускайте аварийных ситуаций на дорогах.

16 апреля резко снижается работоспособность. Уделите больше внимания своему здоровью. Знайте меру во всем. Астрологиня ошеломила прогнозом.