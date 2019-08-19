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вторник, 20 августа 2019 07:00

Астролог рассказала, почему 20 августа не следует заниматься сексом

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Астролог рассказала, почему 20 августа не следует заниматься сексом
Со среды ваша сексуальная жизнь станет более гармоничной. Фото: vestnik.in.ua

20 августа станет испытательным днем для партнерских отношений. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это не лучшее время для интимных отношений, - говорит астролог. - Вместо удовольствия получите неприятные впечатления. Подождите. Со среды ваша сексуальная жизнь станет более гармоничной. Не спешите утверждать техническую документацию. Вскоре в документах обнаружите ошибки. Женщины будут особенно несдержанные на язык. Мужчинам желательно оставаться великодушными и не считаться с этим. Хорошо будет вестись романтическим натурам".

Овен

Пользуйтесь услугами посредников. Прислушайтесь к советам коллег. Выгодно разместить свои сбережения вы сможете с помощью советников.

Телец

Ряд проблем потребует дополнительных финансовых затрат. Деньги будут всплывать быстро. Родственники на смогут помочь. Ищите дополнительные средства экономии.

Близнецы

Не изменяйте основного направления деятельности. Это приведет к снижению заработков. На некоторое время можно забыть о друзьях и знакомых. Устраивайте свою личную жизнь. Все остальное подождет.

Рак

Не берите кредитов. Отказывайтесь от рискованных финансовых операций. Этот день может принести неожиданно большие потери.

Лев

Сэкономить не удастся. Имейте при себе запас денег. Вещи, которые одолжите, вернутся к вам испорченными.

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Дева

Непорядочные партнеры будут стремиться воспользоваться вашими деньгами. Следите за движением собственных финансов. Не укладывайте соглашений о долевых взносах в бизнес.

Весы

Неблагоприятный день. Подписывать новые финансовые обязательства не стоит. Это может стать шагом к разорению. Берегите имущество от повреждения.

Скорпион

Будет удерживаться средний уровень достатка. Вы легко сможете удовлетворить свои желания. Обновите гардероб. Не стоит идти в парикмахерскую.

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Стрелец

Осторожно обращайтесь с техникой. Ее ремонт принесет значительные убытки. Темпы роста ваших доходов замедляются. Учитывайте это при планировании будущих расходов.

Козерог

Будьте готовы к общению с работниками налоговой. Погасите задолженности. Избегайте штрафов. Прогнозируется обострение воспалительных процессов в органах выделительной системы. Не игнорируйте боли в области почек. Обратитесь за советом к врачу.

Водолей

Проблем с финансами не будет. Не задерживайте деньги в кармане. Вкладывайте средства в обновление профессионального оборудования. Удовлетворите желание своих милых. Это будет стоить недорого. Но значительно улучшится ваши отношения.

Рыбы

Заметной ограниченности в средствах не будет. Но не будет и интересных предложений по их использованию. Подождите. Осуществляйте только необходимые выплаты.

Во вторник 20 августа в Украину придет антициклон, который принесет сильную жару. Синоптики рассказали, насколько поднимутся столбики термометров.

Автор: Gazeta.ua
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