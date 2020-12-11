Астролог рассказала, когда Украину ждет финансовое процветание

От 14 мая по 29 июля удастся что-то серьезно сдвинуть в сфере финансов. Фото: pixabay.com

Фактически весь 2021 год наша страна будет двигаться на автопилоте. Никто из чиновников не захочет брать ответственность за дела в государстве. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Политики будут принимать решения под давлением, опасаясь за собственные интересы, - говорит астролог. - Не ждите стратегических действий сверху. Это время серых кардиналов. Будут приниматься законы не теми, кто реально у власти, а теми, кто их финансирует. Все будет решаться в кулуарах методами давления, торгов и запугиваний".

По словам астролога, наша экономика и дальше будет зависеть от финансовых вливаний с Запада.

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"Благодаря кредитам удастся стабилизировать ситуацию и избежать кризиса, - говорит Максимова. - Гривна будет держаться. В следующем году не вижу критических рисков для национальной валюты. В 2020 году их было немало".

От 14 мая по 29 июля удастся что-то серьезно сдвинуть в сфере финансов.

"Появится много новых возможностей. Если правильно ими воспользуемся, спровоцируем финансовое процветание Украины в 2022 году. Но для этого каждый должен делать все, что от него зависит. Возьмем новый курс в международных отношениях. Пока будет зависеть от воли Международного валютного фонда и от лидеров сильных государств, но многое изменится в нашу пользу. Например, у многих наших союзников сменится власть".

Астролог назвала знаки, которым улыбнется судьба в 2021 году.