Астролог рассказала, каким знакам повезет в любви

На просьбу о помощи откликнутся единицы. Рассчитывайте на собственные силы. Фото: novadoba.com.ua

7 мая будут плохо работать средства связи и электроприборы. Люди будут заняты и сосредоточены на своем. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"На просьбу о помощи откликнутся единицы. Рассчитывайте на собственные силы, - говорит астролог. - Не отправляйтесь на отдых в незнакомые места. Вас могут бросить на произвол судьбы со своими проблемами среди чужих людей".

По словам Максимовой, это неблагоприятное время для поиска пары.

"Одиноким стоит переждать до начала следующей недели. Есть несколько знаков, которые будут влюбляться и смогут привлечь к себе внимание избранников. Будет везти Овнам, Львам и Козерогам", - рассказала астролог.

Более прогнозов для каждого знака читайте в гороскопе Елены Максимовой на 7 июня.

Овен

Будет везти в мелочах. Участвуйте в распродажи товаров. Переговоры по финансовым вопросам проводить не время. Вам придется отстаивать свой выбор. Родители могут слишком категорически высказываться о ваших любимых. Однодневное голодание хорошо повлияет на работу желудочно-кишечного системы. Организм будет нуждаться в очистке.

Телец

Из-за собственной неорганизованности избавите себя возможности получить дополнительные средства. Разумно распределите существующую на руках сумму. Живите в своем темпе. Вы можете не успевать за изменениями в настроении окружающих. В этом и не будет необходимости.

Близнецы

Работодатели будут радоваться вами. Легко будете решать проблемы. Ждите на кардинальные перемены в личной жизни. Самое время принимать предложение любимых относительно женитьбы. Берегитесь сквозняков. Не провоцируйте появления насморка. Избегайте осложнений в виде гайморита.

Рак

Внешние обстоятельства не дадут вам спокойно зарабатывать деньги. Будьте настойчивы. Покупать авто не следует. Старайтесь не создавать вокруг себя суеты. Контролировать действия всех родственников невозможно. Не утомляйте себя и окружающих.

Лев

Больших надежд не возлагайте на этот день. Финансовые партнеры могут менять условия сотрудничества. Более удачным будет вечер. Не рассчитывайте на великодушие партнеров. Колебания атмосферного давления и изменения погоды повлияют на самочувствие.

Дева

Удачный день для повышения уровня материального обеспечения. Вам будет везти. Финансовые вопросы будут решаться в вашу пользу. У вас и у любимых достаточно собственных дел. На длительное свидание не хватит времени. Не пожалейте средств на маленький презент. Будете плохо переносить резкие запахи вокруг себя.

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Весы

Ждите прибыль. Не отказывайтесь и от подработки. Будет возможность улучшить свое материальное положение. Пары со стажем могут переживать новый приток взаимных чувств. Снижается эффективность действия лекарственных препаратов. Не увеличивают дозировку.

Скорпион

Отложите оформления имущественных поручений. Будет допущено немало ошибок в ведении финансовой документации. Помогите любимым расслабиться в конце дня. Их напряжение будет мешать вашему личному общению.

Стрелец

Деньги будут поступать небольшими суммами. Отложите осуществления масштабных финансовых операций. Не покупайте электроники. Может беспокоить онемение в конечностях. Понижается чувствительность кожи. Полезными будут массаж и контрастный душ.

Козерог

Вашими средствами воспользуются другие. Отдайте сами часть денег нуждающимся. Тогда нежелательных потерь удастся избежать. Попробуйте забыть вечером о деньгах и рабочих проблемах. Почувствуйте себя желанными партнерами. Наслаждайтесь жизнью.

Водолей

Увеличивается отток средств. Ищите дополнительные источники заработка. Идите на уступки, чтобы наладить отношения с милыми. Это будет приятно любимым.

Рыбы

Ожидается улучшение материального обеспечения. Позвольте себе внеплановые расходы. Отправляться за обновами не пора. Купленные вещи не будут носиться. Преодолейте свою застенчивость. Можете откровенно выражать свои чувства. От событий этого дня будет зависеть ваше ближайшее будущее.

Астролог Елена Максимова спрогнозировала, каким будет первая неделя лета. По словам астролога, хорошо и ясно будет работать голова. Люди будут видеть перспективы и уверенно идти к своей цели.