Астролог рассказала, чего ждать от первой среды ноябре

Желательно отложить переговоры. Не следует отправляться в командировку. Фото: astrozodiac.net

6 ноября - день споров. Молодым трудно будет найти общий язык со старшим поколением. Ссоры не утихнут. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Стоит доверять опыту и традиции. Молодым следует прислушиваться к советам пожилых людей, - говорит астролог. - Желательно отложить переговоры. Не следует отправляться в командировку. Поездки и переговоры выйдут неудачными. Переселяться в новый дом не пора. Отложите начало ремонтных работ. Уберите в шкафах. Там может найтись утеряна когда-то вещь. В этот день вообще желательно меньше говорить. Будьте мудрыми. Не критикуйте действия своих партнеров. Помогите им справиться с проблемами".

Овен

Все деньги пойдут на хозяйственные нужды. Пополнение кошелька не ожидается. Могут быть убытки из-за небрежного отношения к своим вещам.

Телец

Утром будьте нежными и любезными. Любимые, родители и дети будут благодарны вам за хорошее настроение перед рабочим днем. Не покупайте товары в кредит.

Близнецы

Целый день вам будут портить настроение мелкие проблемы. С любимыми диалог не сложится. Поэтому не надо действовать вопреки обстоятельствам. Отдохните в одиночестве.

Рак

Размер прибыли будет меньше ожидаемого. Выясните, в чем причина. Это может быть ошибка. Не покупайте драгоценностей.

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Лев

Воздержитесь от полемики с родителями любимых. Наживете себе врагов. Корректно выйдите из неприятного разговора. Выбирайте безналичную форму расчета. С наличными будут возникать проблемы.

Дева

Устройте маленький праздник для всей семьи в уютном кафе. Не пытайтесь заработать на проведении операций с недвижимостью. Хороших предложений не будет. Вы потеряете драгоценное время.

Весы

Звезды будут способствовать осуществлению ваших финансовых проектов. Время зарабатывать, а не тратить. Купленные в этот день вещи окажутся недолговечными.

Скорпион

Не одалживайте знакомым свои вещи и деньги. Сложно будет вернуть их обратно. Никто не застрахован от ошибок. Но смелость их признать имеют не все. Найдите в себе силы извиниться перед близкими. Атмосфера дома улучшится.

Стрелец

На добрые заработки рассчитывать не стоит. Определенные финансовые ограничения заставят вас экономить. Удаленность в отношениях отразится и на интимной стороне жизни. Вашей паре следует сменить обстановку. Проведите эту ночь вместе в необычном месте.

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Козерог

Для осуществления денежных операций лучше подойдет первая половина дня. Покупать предметы для оформления интерьера не следует. Окружающие будут негативно влиять на ваши отношения с партнерами. Не прислушивайтесь к чужим разговоров.

Водолей

Размер выручки не возрастет. Слишком тесное общение с интересным для вас человеком не понравится любимым. Они будут чувствовать себя забытыми.

Рыбы

День напрасно потраченных усилий. Искать дополнительные источники доходов не стоит. Не допускайте хаотических расходов.

Неделя с 4 по 10 ноября принесет много изменений в финансовой сфере. Астролог рассказала, кого ждут высокие заработки.