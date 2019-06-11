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среда, 12 июня 2019 07:00

Астролог рассказал, чего стоит остерегаться 12 июня

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Астролог рассказал, чего стоит остерегаться 12 июня
12 июня - не лучший день для начала интимных отношений. Фото: kp.ua

12 июня окажется днем жестких решений и грубых ошибок. Возрастает агрессивность окружающих. Не желательно находиться среди толпы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Обходите людей в нетрезвом состоянии, - советует астролог. - Не стоит слепо увлекаться новыми творческими проектами. Рожденные в этот день идеи не раз будут проверяться на жизнеспособность. Отложите начало обучения. Знакомство с новыми людьми пройдет неудачно. Не следует назначать первого свидания. Останетесь разочарованы".

По словам Максимовой, это не лучший день для начала интимных отношений.

"Вместо удовольствие получите неприятные впечатления", - говорит астролог.

Овен

Увеличивается нагрузка на ваш кошелек. Не берите на себя спонсорских обязанностей. Проверяйте сдачу на рынке.

Телец

День тяжелых испытаний для партнерских отношений. Придется терпеливо распутывать клубок старых проблем. Сэкономить не удастся. Имейте запас денег.

Близнецы

Держите запас денег на непредвиденные расходы. Осторожно обращайтесь с техникой. Ее ремонт принесет значительные убытки. Думайте над своими словами. Их позже могут использовать против вас. Воздержитесь от откровенных разговоров.

Рак

Возьмите на себя роль защитника слабых и обиженных. Следуйте обещаний. Любимые будут смотреть на вас с восхищением. Избегайте длительного пребывания в прокуренных помещениях.

Лев

Высока вероятность ошибок в расчетах. Внимательно следите за движением денег. Купленные товары будут иметь недостатки. Придется оказаться в эпицентре чужого конфликта. Будьте дипломатическими. Помогите людям прийти к согласию.

Дева

Будьте последовательны. Не предавайте своей экономической политике. Хорошо налаженный бизнес будет давать хорошие прибыли. Думать о поисках любви не пора. С новыми избранниками придется часто ссориться.

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Весы

Дела будут идти неплохо. Вовремя поступят ожидаемые деньги. Не откладывайте на вечер решения финансовых вопросов. Спокойствие и тишина будут царить в вашем доме. Зародившиеся в этот день отношения будут надежными и длительными.

Скорпион

Проблем с финансами не будет. Не задерживайте деньги в кармане. Вкладывайте их в обновление профессионального оборудования. Не покупайте компьютеров. Могут беспокоить боли в почках. Не купайтесь в холодных водоемах.

Стрелец

Пользуйтесь услугами посредников. Прислушайтесь к советам коллег. Выгодно разместить свои средства вы сможете с помощью окружающих. Старайтесь понять мотивы поступков близких людей. Тогда легче будет найти общий язык с ними.

Козерог

Не берите ссуд. Отказывайтесь от рискованных финансовых операций. Иначе убытков не избежать. Не оставляйте детей без присмотра. Их шалости могут превратиться в серьезные проблемы.

Водолей

Деньги будут всплывать быстро. Родственники на смогут помочь. Ищите дополнительные средства экономии. Головокружение и пониженная работоспособность являются следствием вегето-сосудистой дистонии. Попейте препараты, улучшающие мозговое кровоснабжение.

Рыбы

Из-за нехватки средств некоторые дела придется отложить. Не берите кредиты под залог. Удовлетворите желание своих милых. Это будет стоить недорого, но отношения улучшатся.

Что принесет нам эта неделя, читайте в гороскопе Елены Максимовой на 10-16 июня.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
12
июня

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