Астролог поделилась прогнозом на выходные

Выходные 24-25 июля обещают немалые возможности. Больше всего достигнет тот, кто имеет поддержку любимых. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Знакомства в интернете разочаруют, - говорит астролог. - Избегайте тех, кто набивается в друзья в соцсетях. В выходные увидите, какого лицемерного человека привлекли к себе. Собирайте ягоды, а не сплетни. По черники идите на рассвете. Остерегайтесь укусов змей. Подростки становятся нетерпеливы, поэтому найдут приключения на свою голову. Не спешите им что-то запрещать, потому что будут пытаться вырваться из-под контроля. Бдите и будьте рядом".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Возможностей достаточно, но не всеми сумеете воспользоваться. Поступят выгодные предложения трудоустройства. Присылайте резюме.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Это время богатое на неожиданности. Любимые ошарашат идеей переехать жить за границу. Начальство захочет омолодить коллектив и наймет стажеров.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Много работы будет в саду и на огороде. У вас до этого не дойдут руки. Чтобы хорошо заработать, придется ехать в командировку. Беременным следует остерегаться преждевременных родов. Противопоказаны перелеты.
Рак (22 июня - 22 июля)
Будет хотеться стабильности. Но много планов придется отложить из-за гостей. От пышных пиров откажитесь, потому что участятся отравления.
Лев (23 июля - 23 августа)
Бесполезно искать взаимности от людей, которые даже не смотрят в вашу сторону. Не отталкивайте тех, кто любит по-настоящему. Налегайте на персики и абрикосы. Это улучшит работу печени и почек.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Совершите давнюю мечту. Откройте автомастерскую или студию танцев. Гражданский брак разочарует. Тратите время с человеком, который не видит себя семьянином.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В мире впервые будут тестировать пероральную вакцину от Covid-19
Весы (24 сентября - 23 октября)
Не налегайте на пончики и другие изделия из дрожжевого теста. Откажитесь от энергетиков и кофе.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Не стоит надеяться на поддержку друзей. Ваши проблемы будут казаться им пустяковыми. Это не повод прерывать отношения.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Занимайтесь саморазвитием. Удивитесь, сколько новых возможностей заметите в себе. Не стоит пытаться достучаться до совести избранников.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Прочитайте книгу. Узнавайте людей, которые рядом. Не носите мебель и тяжелую технику. Напомнят о себе старые травмы спины.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Ищите репетиторов для детей. Замечательный период, чтобы изучать иностранные языки.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Денег становится больше. Поезжайте в путешествие, купите новую обувь. Захотите романтики. Рядом будут такие же искатели любовных приключений.
Астролог удивила прогнозом на осень. Она назвала знаки-счастливчики и дала неожиданные советы для каждого.
Комментарии