Астролог поделилась прогнозом на выходные

 
Ексклюзивы
1/5
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 3888
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 315
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 540
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 297
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 477
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1044
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 234
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 423
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1260
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 927
Фото
Все фото
5
7
4
5
11
Именинники 23 июля - кто сегодня празднует день ангела
Именинники 23 июля - кто сегодня празднует день ангела
Сладкий праздник: как организовать банкет к детскому дню рождения
Сладкий праздник: как организовать банкет к детскому дню рождения
Улицы превратились в реки: мощный ливень накрыл Одессу
Улицы превратились в реки: мощный ливень накрыл Одессу
Именинники 22 июля: у кого сегодня день ангела и как назвать ребенка
Именинники 22 июля: у кого сегодня день ангела и как назвать ребенка
Лучшие фотографии среды: волонтеры ищут мины, кибер-конь в Израиле, Китай заливает дождями, спортсмены готовятся к Олимпиаде 2020
Лучшие фотографии среды: волонтеры ищут мины, кибер-конь в Израиле, Китай заливает дождями, спортсмены готовятся к Олимпиаде 2020
Видео
Все видео
Украинцы зациклены на прошлом
Украинцы зациклены на прошлом
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Живописное побережье и чистое море - блогер оценил бюджетный курорт Одесской области
Живописное побережье и чистое море - блогер оценил бюджетный курорт Одесской области
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 441
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 972
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 405
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1044
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 639
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 июля 2021
Просмотров: 135
До мамонтів
Ніколи не був на Місяці. А оце думаю: якби побував, то що б із того вийшло? Мабуть, нічого такого, чого б уже не пережив на Землі. За останні тижні ...
пятница, 23 июля 2021 09:15

Астролог поделилась прогнозом на выходные

  Комментировать
Астролог поделилась прогнозом на выходные
Избегайте тех, кто набивается в друзья в соцсетях. Фото: pixabay.com

Выходные 24-25 июля обещают немалые возможности. Больше всего достигнет тот, кто имеет поддержку любимых. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Знакомства в интернете разочаруют, - говорит астролог. - Избегайте тех, кто набивается в друзья в соцсетях. В выходные увидите, какого лицемерного человека привлекли к себе. Собирайте ягоды, а не сплетни. По черники идите на рассвете. Остерегайтесь укусов змей. Подростки становятся нетерпеливы, поэтому найдут приключения на свою голову. Не спешите им что-то запрещать, потому что будут пытаться вырваться из-под контроля. Бдите и будьте рядом".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Возможностей достаточно, но не всеми сумеете воспользоваться. Поступят выгодные предложения трудоустройства. Присылайте резюме.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Это время богатое на неожиданности. Любимые ошарашат идеей переехать жить за границу. Начальство захочет омолодить коллектив и наймет стажеров.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Много работы будет в саду и на огороде. У вас до этого не дойдут руки. Чтобы хорошо заработать, придется ехать в командировку. Беременным следует остерегаться преждевременных родов. Противопоказаны перелеты.

Рак (22 июня - 22 июля)

Будет хотеться стабильности. Но много планов придется отложить из-за гостей. От пышных пиров откажитесь, потому что участятся отравления.

Лев (23 июля - 23 августа)

Бесполезно искать взаимности от людей, которые даже не смотрят в вашу сторону. Не отталкивайте тех, кто любит по-настоящему. Налегайте на персики и абрикосы. Это улучшит работу печени и почек.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Совершите давнюю мечту. Откройте автомастерскую или студию танцев. Гражданский брак разочарует. Тратите время с человеком, который не видит себя семьянином.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В мире впервые будут тестировать пероральную вакцину от Covid-19

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не налегайте на пончики и другие изделия из дрожжевого теста. Откажитесь от энергетиков и кофе.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не стоит надеяться на поддержку друзей. Ваши проблемы будут казаться им пустяковыми. Это не повод прерывать отношения.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Занимайтесь саморазвитием. Удивитесь, сколько новых возможностей заметите в себе. Не стоит пытаться достучаться до совести избранников.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Прочитайте книгу. Узнавайте людей, которые рядом. Не носите мебель и тяжелую технику. Напомнят о себе старые травмы спины.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Ищите репетиторов для детей. Замечательный период, чтобы изучать иностранные языки.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Денег становится больше. Поезжайте в путешествие, купите новую обувь. Захотите романтики. Рядом будут такие же искатели любовных приключений.

Астролог удивила прогнозом на осень. Она назвала знаки-счастливчики и дала неожиданные советы для каждого.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Астролог поделилась прогнозом на выходные». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

На популярном среди украинцев курорте стался тройной теракт

Убийца Джанни Версаче совершил самоубийство

Определили переносчика смертельной болезни

В огне погибло больше сотни людей

Мужчина взял в заложники полицейского

Самое читаемое
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 10116
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 7254
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
8
 Просмотров: 5607
В Киеве пьяная судья на Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей
В Киеве пьяная судья на Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей
7
 Просмотров: 4455
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
17
 Просмотров: 4402
Общество
Без Крыма и Донецка: JBL извинилась за неправильно созданную карту Украины
Без Крыма и Донецка: JBL извинилась за неправильно созданную карту Украины Просмотров: 36
Каким областям ближайшую неделю не будет везти с погодой
Каким областям ближайшую неделю не будет везти с погодой
 Просмотров: 27
За сутки коронавирус убил более 8 тыс. человек
За сутки коронавирус убил более 8 тыс. человек Просмотров: 288
Кому сегодня пригодится зонтик: какой погоды ждать в Украине
Кому сегодня пригодится зонтик: какой погоды ждать в Украине Просмотров: 126
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
 Просмотров: 2493
Больше всего комментируют
3
Шесть каналов нарушают языковой закон
3
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
2
Из университета уволили профессора Бильченко, которая назвала Украину "колонией"
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
2
Суд обязал ГБР открыть дело о возможной госизмене Зеленского
Голосов: 56789
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть