Астролог поделилась прогнозом на выходные

Избегайте тех, кто набивается в друзья в соцсетях. Фото: pixabay.com

Выходные 24-25 июля обещают немалые возможности. Больше всего достигнет тот, кто имеет поддержку любимых. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Знакомства в интернете разочаруют, - говорит астролог. - Избегайте тех, кто набивается в друзья в соцсетях. В выходные увидите, какого лицемерного человека привлекли к себе. Собирайте ягоды, а не сплетни. По черники идите на рассвете. Остерегайтесь укусов змей. Подростки становятся нетерпеливы, поэтому найдут приключения на свою голову. Не спешите им что-то запрещать, потому что будут пытаться вырваться из-под контроля. Бдите и будьте рядом".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Возможностей достаточно, но не всеми сумеете воспользоваться. Поступят выгодные предложения трудоустройства. Присылайте резюме.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Это время богатое на неожиданности. Любимые ошарашат идеей переехать жить за границу. Начальство захочет омолодить коллектив и наймет стажеров.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Много работы будет в саду и на огороде. У вас до этого не дойдут руки. Чтобы хорошо заработать, придется ехать в командировку. Беременным следует остерегаться преждевременных родов. Противопоказаны перелеты.

Рак (22 июня - 22 июля)

Будет хотеться стабильности. Но много планов придется отложить из-за гостей. От пышных пиров откажитесь, потому что участятся отравления.

Лев (23 июля - 23 августа)

Бесполезно искать взаимности от людей, которые даже не смотрят в вашу сторону. Не отталкивайте тех, кто любит по-настоящему. Налегайте на персики и абрикосы. Это улучшит работу печени и почек.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Совершите давнюю мечту. Откройте автомастерскую или студию танцев. Гражданский брак разочарует. Тратите время с человеком, который не видит себя семьянином.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В мире впервые будут тестировать пероральную вакцину от Covid-19

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не налегайте на пончики и другие изделия из дрожжевого теста. Откажитесь от энергетиков и кофе.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не стоит надеяться на поддержку друзей. Ваши проблемы будут казаться им пустяковыми. Это не повод прерывать отношения.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Занимайтесь саморазвитием. Удивитесь, сколько новых возможностей заметите в себе. Не стоит пытаться достучаться до совести избранников.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Прочитайте книгу. Узнавайте людей, которые рядом. Не носите мебель и тяжелую технику. Напомнят о себе старые травмы спины.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Ищите репетиторов для детей. Замечательный период, чтобы изучать иностранные языки.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Денег становится больше. Поезжайте в путешествие, купите новую обувь. Захотите романтики. Рядом будут такие же искатели любовных приключений.

Астролог удивила прогнозом на осень. Она назвала знаки-счастливчики и дала неожиданные советы для каждого.