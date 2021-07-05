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вторник, 06 июля 2021 05:30

Астролог назвали 2 знака, которым крупно повезет

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Астролог назвали 2 знака, которым крупно повезет
Посвятите этот день косметическим процедурам. Хорошо ухоженная кожа лица привлечет внимание окружающих. Фото: pixabay.com

6 июля поддерживайте себя в надлежащей физической форме. Активизируйте кровообращение. Утром примите контрастный душ. Вместо кофе пейте чай из целебных трав. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Могут беспокоить боли в спине, - говорит астролог. - Идите к мануальному терапевту. Ложитесь спать на кровать с твердой поверхностью. Не кладите под голову большие подушки. Будут беспокоить отеки на ногах. Особенно после длительных переходов. Попейте мочегонные препараты. Посвятите этот день косметическим процедурам. Хорошо ухоженная кожа лица привлечет внимание окружающих. Понадобится меньше декоративной косметики. В этот день крупно повезет Близнецам и Козерогам. Улучшится самочувствие. Деньги будут идти в ваши руки, а друзья охотно подставят свое крепкое плечо".

Овен

Будут возникать проблемы с памятью и длительной фиксацией внимания на работе. Организм будет нуждаться в отдыхе. Не игнорируйте этого.

Телец

Самое время посетить парикмахерскую. Качество работы косметолога приятно удивит вас. Но не следует стричь волосы. Они будут медленно расти.

Близнецы

Тело будет плохо реагировать на перепады температуры. Учитывайте это. Особенно если собираетесь с друзьями на природу.

Рак

Начинайте день с интенсивных упражнений. Тогда в течение суток будете чувствовать бодрость в теле. Носите одежду, которая не сковывает ваших движений.

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Лев

Начните упражнения для поддержания остроты зрения. Результаты вас приятно удивят. Читайте при полноценном дневном освещении.

Дева

Защищайте руки от воздействия холода и ветра. Избегайте преждевременному старению кожи. Обратитесь за советом к косметологу.

Весы

Пополните полезную микрофлору кишечника. Способствуйте нормальному перевариванию пищи. Не перегружайте желудок.

Скорпион

Длительные переходы вы будете переносить трудно. Ноги начнут быстро уставать. Распланируйте разумно свой день. Не допускайте переутомления.

Стрелец

После обеда заметно улучшится самочувствие. Примите расслабляющую ванну в конце рабочего дня.

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Козерог

Обостряется обоняние. Находитесь дальше от источника едких запахов. Не пользуйтесь резкими духами.

Водолей

Беритесь за дела в хорошем настроении. Не делайте ничего назло кому-то.

Рыбы

Способствуйте нормализации водно-солевого обмена. Не смешивайте во время еды сладкое, жареное и фрукты. Полезным будет раздельное питание.

Астролог сделала прогноз на неделю и назвала 4 знака, которые будет преследовать успех.

Автор: Gazeta.ua
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