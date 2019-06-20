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пятница, 21 июня 2019 07:00

Астролог назвала знаки, которым будет везти 21 июня

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Астролог назвала знаки, которым будет везти 21 июня
Сны в этот день не будут предвещать неприятностей. Фото: slavdelo.dn.ua

Солнце переходит к знаку Рака. Начинается астрономическое лето. У людей будет возникать желание что-то изменить в своей жизни. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Спланируйте работу и отдых. Будет преобладать оптимистический настрой и желание действовать. Результат не заставит себя ждать. Но старайтесь не слишком торопиться. Заботьтесь о качестве. Потому что придется дважды делать одну и ту же работу. Сны в этот день не будут предвещать неприятностей", - говорит астролог.

По словам астролога, в этот день повезет Девам, Весам и Стрельцам.

Овен

Неблагоприятный день. Подписывать новые финансовые обязательства не надо. Это может стать шагом к вашему разорению. Берегите имущество от повреждения.

Телец

Темпы роста ваших доходов замедляются. Учитывайте это при планировании будущих расходов. Пополните свои сбережения. Преодолейте свое внутреннее напряжение. Отношения с милыми улучшатся.

Близнецы

Позаботьтесь о сохранности своих средств. Не изменяйте основного направления деятельности. Это приведет к снижению доходов. У вас с любимыми могут возникнуть материальные претензии друг к другу. Воздержитесь от взаимных обвинений. Вместе поищите выход.

Рак

Отдавать людям в пользование свои вещи не следует. Они вернутся поврежденными. Не вносите задаток на приобретение недвижимости. Цены вскоре изменятся.

Лев

Не стоит привлекать к своему бизнесу чужой капитал. Вопрос дальнейшего распределения прибыли будет стоять остро. Не выносите семейных проблем на люди. Потихоньку решайте их самостоятельно.

Дева

Никакие внешние экономические факторы не будут влиять на ваш кошелек. Финансовое положение будет оставаться стабильным. Заработками останетесь довольны. Побалуйте себя вкусным и полезным.

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Весы

Улучшить финансовое положение самостоятельно не удастся. Но можно рассчитывать на материальную поддержку. Ее предоставят влиятельные люди. Проводите больше времени вместе с милыми. Ваши отношения становятся все ближе.

Скорпион

Продолжается период потерь. Сведите к минимуму финансовый риск. Проведение важных денежных операций отложите до следующей недели. Изменение погодных условий будет способствовать возобновлению ревматических болей в суставах.

Стрелец

Дополнительных доходов не ожидается. Но плановые поступления придут без задержек. Относительно удачно будут проходить торговые операции. Проведите вечер с детьми. Назначать свидания не следует. Оно будет неудачным.

Козерог

Заметного ограничения в средствах не будет. Но не будет и интересных предложений по их использованию. Подождите. Осуществляйте только необходимые выплаты. Не наделяет партнеров несвойственными им качествами. Позже меньше будет поводов для разочарований.

Водолей

Непорядочные партнеры могут стремиться воспользоваться вашими деньгами. Следите за движением собственных финансов. Присмотритесь поближе к любимым. Они всячески будут пытаться достичь с вами согласия. Поддержите эти добрые намерения.

Рыбы

Деньги будут даваться нелегко. Их хватает только на ежедневные расходы. Хозяйничайте экономно. Не делайте долгов. На некоторое время можно забыть о друзьях и знакомых. Устраивайте свою личную жизнь. Все остальное подождет.

С 17 по 23 июня Луна будет максимально удаленной от Земли. Обострятся фобии. Многим захочется погадать на будущее.

Автор: Gazeta.ua
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