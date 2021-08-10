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вторник, 10 августа 2021 15:00

Астролог назвала дни, когда лучше вакцинироваться от коронавируса

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Астролог назвала дни, когда лучше вакцинироваться от коронавируса
Сложно будет сосредоточиться на умственной работе. Отдайте предпочтение физической работе. Фото: pixabay.com

10 августа начните борьбу за уменьшение холестерина в крови. Избегайте появления закупорки сосудов. Стимулируйте нормальное кровообращение. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Берегите голосовые связки, - говорит астролог. - Возможно обострение хронических респираторных заболеваний. Трудно будут проходить критические дни у женщин. Возможно появление спазматической боли. Имейте при себе обезболивающее. Ухудшается кровоснабжение мозга. Сложно будет сосредоточиться на умственной работе. Отдайте предпочтение физической работе. Во вторник, четверг и субботу лучше вакцинироваться от коронавируса. Организм легко перенесет прививку".

Овен

Ухудшится капиллярное кровоснабжение. Примите утром контрастный душ. Больше двигайтесь.

Телец

Не переживайте из-за мелких неурядиц. День может быть испорчен из-за ухудшения самочувствия. Особенно если вы имеете больное сердце.

Близнецы

Еда будет хорошо усваиваться организмом. Думать о борьбе с лишним весом будете через несколько дней. А пока позвольте себе праздник желудка.

Рак

Старайтесь находиться дальше от источника электрического тока. Вы можете пострадать от него. Желательно собственноручно не запускать фейерверки. Возможны ожоги.

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Лев

Танцевать и выполнять спортивные упражнения следует осторожно. От неудобного резкого движения может пострадать спина.

Дева

Постоянное желание спать будет сопровождать вас в течение дня. Не беритесь за сложные задачи. Обеспечьте себе надлежащий отдых днем, чтобы хватило сил до вечера.

Весы

Держите глаза дальше от очага. Искра может повредить слизистую глаза. Будет наблюдаться временное снижение остроты зрения.

Скорпион

Содействуйте своевременному выведению жидкости из организма. Возможны отеки конечностей. Беременным женщинам следует внимательно следить за этим.

Стрелец

Не испытывайте возможности своей печени. Отдавайте предпочтение безалкогольным напиткам.

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Козерог

Примите утром контрастный душ. Перепад температур будет хорошо влиять на ваше самочувствие. Бодрость духа и тела не помешает.

Водолей

Не экспериментируйте с экзотическими блюдами. Лишать организм привычного питания опасно. Может выйти из строя система пищеварения.

Рыбы

Откажитесь от интенсивных косметических процедур. Кожа болезненно может реагировать на подобные вмешательства. Обойдитесь этого дня минимумом макияжа.

Неделя с 9 по 15 августа будет полна приключений и романтики. Будет везти умелым руководителям и лидерам.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
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