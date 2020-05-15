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пятница, 15 мая 2020 20:36

Ассоциация медиков предупреждает об опасности украинских аппаратов ИВЛ

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Ассоциация медиков предупреждает об опасности украинских аппаратов ИВЛ
Анестезиологи заявили об опасности украинских аппаратов ИВЛ. Фото: Reuters

Ассоциация анестезиологов Украины отправила президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабинету Министров открытое письмо, в котором выразил обеспокоенность опасностью украинских аппаратов ИВЛ.

Некоторые аппараты ИВЛ могут быть крайне опасными том, что они не приспособлены для проведения длительной искусственной вентиляции легких. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Ассоциации.

"В разгар пандемии коронавируса в Украине возник ажиотаж по закупке аппаратов ИВЛ. К этому процессу привлечены не только государство, но и политики, предприниматели, благотворители и волонтеры. За более чем два месяца такой активности, к сожалению, наблюдаются очень опасные тенденции, которые могут негативно повлиять на качество оказания медицинской помощи больным и привести к пустой трате государственных средств ", - повидмляеться в письме.

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"Апофеозом этой деятельности стало получение разрешения на производство одного из" аппаратов ИВЛ "на базе ручного дыхательного" мешка Амбу ". Однако, любой анестезиолог понимает, что вентиляция" мешком Амбу "возможна только на короткое время во время проведения мероприятий реанимации пациента с остановкой дыхания. Адекватная вентиляция пациента невозможна без наличия современных режимов с контролем по объему или давлением и синхронизации аппарата с пациентом ", - отмечают медики.

Медики обращаются с просьбой учитывать их мнение при принятии решений о закупке аппаратов ИВЛ, чтобы остановить спекуляции и бессмысленную трату государственных средств.

Хмельницкий завод выпустил аппарат искусственной вентиляции легких. Он готов поставить его на производство. Об этом сообщается в сюжете "ТСН".

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