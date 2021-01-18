Яростные морозы не отступают. Когда ожидать -27 и когда придет потепление

В Украине 18 января будут царить лютые морозы. Фото: pixabay.com

В Украине сегодня, 18 января, будут царить лютые морозы. Температура в большинстве областей днем ​​до - 12-17 °.

Осадки вероятные лишь в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях, сообщает Украинский гидрометцентр.

На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на юго-востоке северо-восточный, 7-12 м с, ночью местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области существенных осадков не ожидается. Днем в столице 13-15° мороза, в области - 12-17° мороза. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

19-20 января без существенных осадков, только днем ​​19 января в Закарпатье и Прикарпатье, в течение 20 января в большинстве западных областей небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на южный, 5-10 м/с.

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Температура ночью 17-22° мороза (19 января в северо-западных, 20 января в восточных и Сумской областях местами 25-27° мороза). На юге 14-19° мороза, 20 января в большинстве западных областей 8-13°, на Закарпатье и Прикарпатье 4-9° мороза; днем 10-15° мороза. На юге, 20 января и в Киевской, Черкасской, Кировоградской области 7-12° мороза, в западных областях 19 января 6-11° мороза, 20 января от 2° мороза до 3° тепла.

В столичном регионе также без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22° мороза, днем ​​19 января 10-15°, 20 января 7-12° мороза.

Уже с 21 января в Украине прогнозируется повышение температуры. 21 января ночью 4-10° мороза, на северо-востоке местами 14-16° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла. В западных областях ночью от 2° тепла до 4° мороза. В восточной части ночью 14-20° мороза, местами 24° мороза, днем ​​1-7° мороза.

22 января в Украине ночью от 3° тепла до 3° мороза, на востоке до 9° мороза, днем ​​1-7° тепла, в южной части, на Закарпатье и местами Прикарпатье 8-10° тепла.

Без существенных осадков, лишь 21 января ночью в Житомирской, Киевской, днем ​​в северо-восточных областях небольшой снег

На Киевщине 21-22 января без существенных осадков, только ночью 21 января небольшой снег. Температура 21 января ночью 5-10° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла. 22 января ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​2-7° тепла.

К концу зимы в Украине следует ожидать всего - и снегопадов, и дождей. А сильные морозы и оттепели будут периодически менять друг друга. Январь ожидается контрастный по температуре.