Армия испытывает роботизированный комплекс "Охотник"

Вооруженные Силы Украины начали испытания роботизированного комплекса "Охотник" / фото: Военная панорама

В Государственном научно-испытательном центре Вооруженных Сил Украины, что в Чернигове, начали испытания роботизированного наблюдательно-огневого комплекса "Охотник".

Он разработан компанией "Конструкторское бюро" Роботикс ", пишет ukrmilitary.

Во время практического этапа испытаний изучается возможность применения комплекса для решения инженерных, медицинских (спасения раненых), огневых и разведывательных задач. Военные проверяют комплекс в различных условиях на специально подготовленном маршруте, в том числе на способность преодолевать препятствия.

"Охотник", учитывая его стоимость, будет доступен украинской армии. Комплекс работает совместно с приборами наведения (ПН) разработки компании. Может нести вооружение различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК, пушка и тому подобное.

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Ранее "Охотник" успешно прошел ряд испытаний на полигонах и в зоне АТО.

Украинская армия разворачивает на боевое дежурство 6 типов зенитных ракетных комплексов, признанных ранее "устаревшими". Это позволит увеличить на треть количество боеспособных комплексов в составе зенитных ракетных войск ВС Украины.