"Действуют по-другому", - рассказали, как изменилась тактика террористов на Донбассе

Боевики ДНР изменить тактику ведения боя - теперь "лупят" прицельно. Фото: "Информационное сопротивление"

Боевики ДНР и пророссийские террористы, воюющие против ВСУ, изменили тактику.

Теперь постоянно "палят" прицельно, сообщают в "Информационном сопротивлении".

"Применение оккупантами тяжелого вооружения получило целенаправленный, прицельный характер. "Огонь для беспокойства" противник уже практически не ведет, пытаясь нанести огневое поражение по конкретным целям в составе передовых частей и подразделений ВСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Наступают на республику" - в ДНР началась волна паники

В последний недельный период (со 2 по 7 мая 2018) интенсивность огневых ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории оставалась высокой. Всего в этот период подразделения 1-го и 2-го АК оперативной группировки российских оккупационных войск осуществили около 300 огневых налетов (за прошлый недельный период - около 500) из 122 мм артиллерийских систем, 82/120 мм минометов, 122 мм переносных реактивных пусковых установок "Град-П", БМП и танков", - говорится в сообщении.

Между тем Россия возобновила мощности трех армий и может начать открытую вооруженную агрессию против Украины. Так считает Степан Полтарак, министр обороны Украины.