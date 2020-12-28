Арестовали имущество лидера партии закарпатских венгров

 
Ексклюзивы
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 801
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 675
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1125
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 414
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 333
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7335
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 774
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19926
Фото
Все фото
5
15
5
5
5
В одной из квартир столицы нашли два трупа: фото
В одной из квартир столицы нашли два трупа: фото
Показали, как развлекаются под Офисом президента
Показали, как развлекаются под Офисом президента
Ведущий Зайцев искупался в самом красивом месте Африки
Ведущий Зайцев искупался в самом красивом месте Африки
&quot;Моя семья голодала бы&quot;. Ведущая тревел-шоу подоила осла и попробовала на вкус молоко
"Моя семья голодала бы". Ведущая тревел-шоу подоила осла и попробовала на вкус молоко
Ведущая тревела поразила 3 ​​туристическими местами Кипра
Ведущая тревела поразила 3 ​​туристическими местами Кипра
Видео
Все видео
Спасли лебедя - птица оказался в ледяной ловушке
Спасли лебедя - птица оказался в ледяной ловушке
Экс-участница "ВИА Гры" пошла на "Голос страны"
Экс-участница "ВИА Гры" пошла на "Голос страны"
Санта-Клаус забросал Киевскую область конфетами с неба: захватывающие видео 
Санта-Клаус забросал Киевскую область конфетами с неба: захватывающие видео 
Коронавирус в Украине: как изменились цифры за выходные
Коронавирус в Украине: как изменились цифры за выходные
Полиция спела "Щедрик"
Полиция спела "Щедрик"
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 801
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 675
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 567
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19926
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 333
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 декабря 2020
1 Просмотров: 882
Україна оцінить
"Привет, как дела? Насколько знаю, у вас все плохо – экономика падает, бизнес исчезает, митинги каждый день по непонятным поводам", – ...
понедельник, 28 декабря 2020 23:53

Арестовали имущество лидера партии закарпатских венгров

  Комментировать
Арестовали имущество лидера партии закарпатских венгров
Суд арестовал имущество Василия Брензовича. Фото: politika.ko.net.ua

Закарпатский апелляционный суд постановил наложить арест на имущество, изъятое во время обыска у лидера партии закарпатских венгров КМКС Василия Брензовича.

"В понедельник, 28 декабря 2020 года, Закарпатский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Ужгородского горрайонного суда о наложении ареста на имущество, изъятое во время обыска у Василия Брензовича. Изучив материалы производства и заслушав его участников, коллегия судей пришла к выводу, что апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить, а постановление следственного судьи от 11 декабря 2020 года частично отменить", - информирует пресс-служба суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ обыскала фонд венгров в Закарпатье. В Венгрии отреагировали

Уточняется, что с учетом того, что соответствующее имущество является вещественными доказательствами в уголовном производстве, а также для установления всех обстоятельств совершенного преступления, своим решением Апелляционный суд наложил арест на имущество.
Читайте также: Прокуратура готовит подозрение лидеру партии закарпатских венгров

"Так что ходатайство следователя удовлетворено полностью", - уточнили в судебном учреждении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Остановим сепаратистов: На Закарпатье установили провокационные билборды

Ранее у главы КМКС Василия Брензовича СБУ провела розыски. На первой сессии облсовета депутата от КМКС Брензовича не было. Как стало известно из неофициальных источников, накануне он выехал из нашей страны из-за угрозы вручения подозрения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Арестовали имущество лидера партии закарпатских венгров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
 Просмотров: 10872
Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас
Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас
 Просмотров: 8073
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
5
 Просмотров: 8001
Гороскоп на 27 декабря: кому будут объясняться в любви, а кого – засыпать комплиментами
Гороскоп на 27 декабря: кому будут объясняться в любви, а кого – засыпать комплиментами
 Просмотров: 6291
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу Просмотров: 5436
Общество
В одной из квартир столицы нашли два трупа: фото
В одной из квартир столицы нашли два трупа: фото
5
 Просмотров: 567
Синоптики предупреждают о сильном тумане
Синоптики предупреждают о сильном тумане Просмотров: 72
Чиновников обвиняют в махинациях на 200 тыс. гривен
Чиновников обвиняют в махинациях на 200 тыс. гривен Просмотров: 72
Азербайджан и Армения обменялись пленными
Азербайджан и Армения обменялись пленными Просмотров: 27
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения 5 Просмотров: 1683
Больше всего комментируют
5
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
3
Воды в Крыму не будет и в следующем году
2
Ударили кастетом. Рассказали, как и за что убили военнослужащего
1
Україна оцінить
1
"Раз в год возвращают переплату за коммунальные" – сколько платят за коммунальные в разных странах
Голосов: 54619
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть