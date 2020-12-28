Арестовали имущество лидера партии закарпатских венгров

Суд арестовал имущество Василия Брензовича. Фото: politika.ko.net.ua

Закарпатский апелляционный суд постановил наложить арест на имущество, изъятое во время обыска у лидера партии закарпатских венгров КМКС Василия Брензовича.

"В понедельник, 28 декабря 2020 года, Закарпатский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Ужгородского горрайонного суда о наложении ареста на имущество, изъятое во время обыска у Василия Брензовича. Изучив материалы производства и заслушав его участников, коллегия судей пришла к выводу, что апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить, а постановление следственного судьи от 11 декабря 2020 года частично отменить", - информирует пресс-служба суда.

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Уточняется, что с учетом того, что соответствующее имущество является вещественными доказательствами в уголовном производстве, а также для установления всех обстоятельств совершенного преступления, своим решением Апелляционный суд наложил арест на имущество.

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"Так что ходатайство следователя удовлетворено полностью", - уточнили в судебном учреждении.

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Ранее у главы КМКС Василия Брензовича СБУ провела розыски. На первой сессии облсовета депутата от КМКС Брензовича не было. Как стало известно из неофициальных источников, накануне он выехал из нашей страны из-за угрозы вручения подозрения.