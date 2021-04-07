Апрельский снег: какие регионы накроет непогода

В субботу-воскресенье практически повсюду в Украине будет солнечная сухая погода. Фото: pixabay.com

Завтра на западе Украины, местами в северных областях и Винницкой области возможен мокрый снег.

На остальной территории будет сухо, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Только в Крыму и Приазовье пройдут дожди.

Температура воздуха ближайшей ночью в западных и северных областях ожидается 0...-4°C. Завтра днем там начнется постепенное повышение температуры воздуха, +6...10°C. Ветер будет умеренный, западного направления.

В Киеве 8 апреля ночью и утром небо прояснится, но днем снова могут набежать влажные облака. Существенные осадки завтра маловероятны. Температура воздуха в столице ближайшей ночью будет 0...-2°C, днем потеплеет до +7...9°C.

У выходные практически повсюду в Украине будет солнечная сухая погода, а столбики термометров покажут до +10...16°C.

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7 апреля православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 самых больших праздников, которые предшествуют Вербной недели в апреле и Пасхе в мае 2021 года.