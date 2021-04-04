Апрель не радует теплом: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Во вторник и среду, 6-7 апреля, в Украине ожидается похолодание с дождями, снегом и ночным понижением температуры до -2 градусов. Снег накроет западные области страны. На остальной территории ожидается переменная облачностью.

Во вторник, 6 апреля, дождь со снегом и ночные заморозки метеорологи прогнозируют на Западе. Там температура днем снизится до показателей 2-10 градусов тепла. Ночью будет от -2 до +3. На Севере температура будет колебаться от 9 до 11 градусов тепла, ночью - от -1 до +1 градуса. В Центре ожидается 9 - 12 градусов тепла, ночью - от -1 - 1 градуса тепла. На Востоке будет теплее - от 11 до 13 градусов тепла, ночью - 0-2. На Юге днем прогнозируют от 10 до 14 градусов, ночью - 2-4. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Во вторник, 6 апреля, дождь со снегом и ночные заморозки метеорологи прогнозируют на Западе. Там температура днем снизится до показателей 2-10 градусов тепла. Ночью будет от -2 до +3. На Севере температура будет колебаться от 9 до 11 градусов тепла, ночью - от -1 до +1 градуса. В Центре ожидается 9 - 12 градусов тепла, ночью - от -1 - 1 градуса тепла. На Востоке будет теплее - от 11 до 13 градусов тепла, ночью - 0-2. На Юге днем прогнозируют от 10 до 14 градусов, ночью - 2-4.

В среду, 7 апреля дождливая погода накроет всю территорию Украины. На запде ожидаются сильные дожди, местами со снегом. На Западе днем будет 3-6 градусов тепла, ночью - от -1 до -2. На Севере днем 7-15, ночью - 2-5 градусов. В Центре и на Востоке днем - 9-16 градусов, ночью - 3-6. Теплее всего в воскресенье будет на Юге - днем 10-16 градусов, ночью - 5-7.

В Киеве и Киевской области во вторник, 6 апреля, прогнозируется температура воздуха днем 9-12 градусов, ночью - от 0 до +3. Ожидается небольшой дождь. В среду, 7 апреля, столицу Украины и область накроют сильные дожди. Днем температура воздуха ожидается в пределах 7-9 градусов тепла. Ночью - от +3 до +5.

4 апреля на территории большинства областей Украины прошли дожди.