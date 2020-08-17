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понедельник, 17 августа 2020 19:15

Япония анонсировала выпуск летательных автомобилей

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Япония анонсировала выпуск летательных автомобилей
Аеромашины будут использовать в качестве такси. Фото: pexels.com

В 2023 году японской стартап SkyDrive планирует выпустить свои первые аэромобили. Для начала их будут использовать в качестве такси.

Внешне они будут напоминать дроны. Их оборудуют 8 пропеллерами, чтобы разгонялись до 60 км/ч, сообщает ZDNet.

Летательные автомобили смогут быть на ходу несколько десятков километров. Ими будет руководить автопилот, но под наблюдением специалиста.



Аэромобили сначала будут испытывать в городах Токио и Осака. Первые полеты будут проходить над морем из соображений безопасности. Проект стоимостью 17 млн долларов финансирует правительство Японии и более 100 коммерческих организаций. Среди них Panasonic, NEC и другие.

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Над разработкой тренировочного нейрокомпьютера под названием Dojo работает компания Tesla. По словам Маска, Нейрокомпьютер будет очень мощным. Маск также призвал всех желающих присоединиться к его командам, которые занимаются исследованием искусственного интеллекта или производством компьютерных чипов.

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Дата
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