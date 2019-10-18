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пятница, 18 октября 2019 18:40

Апаршина избрали руководителем директората Офиса президента по вопросам безопасности и обороны

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Апаршина избрали руководителем директората Офиса президента по вопросам безопасности и обороны
Апаршин станет руководителем директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента. Фото: Цензор.нет

Гендиректором директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины станет Иван Апаршин.

Апаршин победил в конкурсе на эту должность, набрав 20,04 балла. Его конкурент Андрей Чернявский получил 16,5 балла. Об этом сообщается на сайте президента.

Апаршин консультировал еще кандидата в президенты Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны во время избирательной кампании. После избрания Зеленского Апаршин стал его советником.

Как известно, в 2005-2007 годах Апаршин занимал должность директора департамента военной политики и стратегического планирования Минобороны. А в 2007-2008 был главным инспектором МОУ. В 2008-2010 - первый заместитель начальника управления оборонно-мобилизационной работы секретариата Кабинета Министров.

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В 2010-2011 Апаршин был начальником управления оборонной политики и политики безопасности секретариата Кабмина, в 2011-2014 - заместитель директора департамента профессиональной экспертизы, начальник управления экспертизы в сфере безопасности и обороны Секретариата КМУ.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает возможным перевести украинскую армию на контракт. По его словам, процесс возможен даже при условии войны на Донбассе.

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