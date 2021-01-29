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пятница, 29 января 2021 18:50

Антоненко - Зеленскому: Спасибо, что создали безвыходную ситуацию. Вы - не человек

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Антоненко - Зеленскому: Спасибо, что создали безвыходную ситуацию. Вы - не человек
Мера пресечения продлится до 7 февраля 2021 года. Фото: Facebook

Ветеран АТО Андрей Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, считает, что президент Владимир Зеленский создал безвыходную ситуацию в этом деле.

Об этом он заявил после заседания Апелляционного суда Киева, комментируя отказ изменить ему меру пресечения.

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"Сволочь. Просто 37-й год. Спасибо, президент, что вы создали такую ​​безвыходную ситуацию. Вы - не человек", - заявил Антоненко.

У сержанта Сил специальных операций и музыканта "Риффмастра" Андрея Антоненко в СИЗО начали выпадать зубы. В СИЗО оказывается квалифицированная помощь врачей, но этого мало, нужны нормальные условия.

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