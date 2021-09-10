Антоненко обвенчался с женой. Дугарь была свидетелем

Фото: Герман Кригер, Watchers Media\Facebook

10 сентября Андрей Антоненко обвенчался с женой Светланой Антоненко в Михайловском соборе в Киеве.

Антоненко временно покинул место отбывания круглосуточного домашнего ареста с разрешения суда, сообщил изданию "Watchers Media" адвокат обвиняемого по "делу Шеремета" Дмитрий Круговой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юлия Кузьменко смогла впервые за 20 месяцев вернуться на работу

Антоненко поженились более 14 лет назад. Имеют двоих детей.

Свидетелем на церемонии была также обвиняемый по "делу Шеремета" Яна Дугарь. Кроме того, среди присутствующих - командующий Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Григорий Галаган, народный депутат Соломия Бобровская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заказчиков убийства Павла Шеремета до сих пор не нашли

Участник российско-украинской войны, музыканта Андрея Антоненко суд выпустил из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест 30 апреля. За решеткой Антоненко провел 504 дня. Его арестовали 12 декабря в позапрошлом году вместе с детским кардиохирургом Юлией Кузьменко и военным медиком Яной Дугарь, выдвинули подозрение в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Его взорвали 20 июля 2016-го в автомобиле в Киеве. В интервью журналу "Країна" Яна Дугарь рассказывала, как познакомилась с Антоненко: "Когда услышала фамилию Антоненко, думала, это женщина. Андрей думал, что Дугарь - мужчина. Мы впервые встретились в июне на перекрестном допросе".