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пятница, 10 сентября 2021 20:18

Антоненко обвенчался с женой. Дугарь была свидетелем
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Фото: Герман Кригер, Watchers Media\Facebook

10 сентября Андрей Антоненко обвенчался с женой Светланой Антоненко в Михайловском соборе в Киеве.

Антоненко временно покинул место отбывания круглосуточного домашнего ареста с разрешения суда, сообщил изданию "Watchers Media" адвокат обвиняемого по "делу Шеремета" Дмитрий Круговой.

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Антоненко поженились более 14 лет назад. Имеют двоих детей.

Свидетелем на церемонии была также обвиняемый по "делу Шеремета" Яна Дугарь. Кроме того, среди присутствующих - командующий Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Григорий Галаган, народный депутат Соломия Бобровская.

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Участник российско-украинской войны, музыканта Андрея Антоненко суд выпустил из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест 30 апреля. За решеткой Антоненко провел 504 дня.

Его арестовали 12 декабря в позапрошлом году вместе с детским кардиохирургом Юлией Кузьменко и военным медиком Яной Дугарь, выдвинули подозрение в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Его взорвали 20 июля 2016-го в автомобиле в Киеве.

В интервью журналу "Країна" Яна Дугарь рассказывала, как познакомилась с Антоненко: "Когда услышала фамилию Антоненко, думала, это женщина. Андрей думал, что Дугарь - мужчина. Мы впервые встретились в июне на перекрестном допросе".

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Дата
10
сентября

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