Антирекорд скорости установил водитель Audi А4 из Одессы - полиция

Наибольшая скорость на украинских дорогах достигла 218 км/ч, а 1 автомобиль умудрился нарушить скоростной режим 35 раз в течение недели.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Об антирекордах нарушений скоростного режима за прошедшую неделю, с 27 июля по 2 августа, рассказали в пресс-службе патрульной полиции Украины.

155 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч, зафиксировали камеры автоматической фиксации на прошлой неделе.

Наибольшей скорость - 218 км/ч - была у автомобиля Audi А4 с государственным номерным знаком BH444 *** (регистрация в Одесской области) на автодороге М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешена максимальная скорость 110 км/ч.

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Недалеко от него "оторвался" автомобиль Mercedes-Benz E 200 4MATIC, с государственным номерным знаком AA111 *** - он ехал со скоростью 213 км/ч на Столичном шоссе. На этом участке разрешенная скорость движения ограничивается 80 км/ч.

Больше всего на прошлой неделе нарушений скоростного режима совершил автомобиль Mitsubishi Grandis с государственным номерным знаком BH062 *** - 35 раз.

В Украине количество участков с радарами TruCam для измерения скорости с 29 июля стало больше.

Теперь их 252, а количество приборов TruCam составляет 116 единиц, сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.