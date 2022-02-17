Анонсировали выдачу первых бесплатных смартфонов вакцинированным украинцам

В этом году раздадут несколько миллионов бесплатных смартфонов в рамках госпрограммы "єСмартфон". Фото: facebook.com/aleksej.golobuckij

Летом этого года начнут раздавать первые бесплатные телефоны в рамках государственной программы "єСмартфон". Их получают Covid-вакцинированные украинцы старше 60 лет.

Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб, пишет Dev.ua.

Смартфоны по программе "єСмартфон" смогут получить 3,5 млн украинцев - это количество привитых граждан старше 60 лет. По словам Выскуба, деньги на программу привлекут из внешних и внутренних кредитных ресурсов. В Минцифре рассматривают смартфоны стоимостью до 5 тыс. грн.

Весь проект будет продолжаться до трех лет.

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Выскуб рассказал, что партнерами программы будут банки. Пользователи смогут получать смартфоны и пакет услуг именно в них. Это обучение, замена сим-карты и так далее.

Сейчас ведутся переговоры с Samsung и украинскими внутренними производителями. От одной компании есть предложение сделать спецмодель под этот заказ, отметил Выскуб. Среди условий наличие NFC в смартфоне.

В Минцифры также рассматривают меры, которые не позволят другим людям пользоваться выданным государством смартфоном.

Напоминаем, вы можете потратить вашу "ковидную" тысячу, подписавшись на журнал "Країна" и "Газету по-українськи".

8 февраля президент Владимир Зеленский пообещал смартфоны всем вакцинированным пенсионерам старше 60 лет. Запись на получение смартфонов начнется в апреле. Выданные государством телефоны планируют привязать к конкретным абонентам, участвующим в программе. Смартфоны нельзя будет продать или передать другому человеку.