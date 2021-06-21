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понедельник, 21 июня 2021 14:28

Аномальная жара и дожди будут держать Украину

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Аномальная жара и дожди будут держать Украину
Неделя в Украине будет жаркой. Местами - дождливой. Фото: ua.depositphotos.com

Неделя, 21-27 июня, в Украине будет жаркиой.

Температура воздуха днем ​​будет достигать выше 30°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

22-23 июня в восточных и большинстве северных областей без осадков, на остальной территории местами небольшие кратковременные дожди - преимущественно днем. Грозы. Температура ночью 14-20 , днем ​​27-32°, в восточных областях до 34°.

24-25 июня и на выходных, 26-27 июня, в восточных и юго-восточных областях без осадков. Температура ночью 15-20°, днем ​​30-34°.

На остальной территории местами небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы, температура ночью 13-18°, днем ​​27-32°, в западных областях (кроме Закарпатья) 24-29°.

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В Киеве 21 июня без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем ​​30-32°.

22-24 июня в столице местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 18-20°, днем ​​30-32°. На выходных, 26-27 июня, в Киеве также прогнозируют кратковременные дожди, температура ночью 23-24°, днем ​​29-31°.

Лето в этом году будет жарким. Но с дождями и грозами. Так, в июле и августе ожидается много дождей и бурь.

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21
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