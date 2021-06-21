Аномальная жара и дожди будут держать Украину

Неделя, 21-27 июня, в Украине будет жаркиой.
Температура воздуха днем будет достигать выше 30°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
22-23 июня в восточных и большинстве северных областей без осадков, на остальной территории местами небольшие кратковременные дожди - преимущественно днем. Грозы. Температура ночью 14-20 , днем 27-32°, в восточных областях до 34°.
24-25 июня и на выходных, 26-27 июня, в восточных и юго-восточных областях без осадков. Температура ночью 15-20°, днем 30-34°.
На остальной территории местами небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы, температура ночью 13-18°, днем 27-32°, в западных областях (кроме Закарпатья) 24-29°.
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В Киеве 21 июня без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 30-32°.
22-24 июня в столице местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°. На выходных, 26-27 июня, в Киеве также прогнозируют кратковременные дожди, температура ночью 23-24°, днем 29-31°.
Лето в этом году будет жарким. Но с дождями и грозами. Так, в июле и августе ожидается много дождей и бурь.
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