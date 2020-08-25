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вторник, 25 августа 2020 05:10

Анкара и Стамбул оригинально поздравили Украину с Днем Независимости

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Анкара и Стамбул оригинально поздравили Украину с Днем Независимости
Мосты в Стамбуле подсветили желто-голубыми цветами. Фото: Твіттер

Вечером понедельника, 24 августа, в Анкаре телебашню Атакюле, которая является "символом турецкой столицы", подсветили украинский цветами.

"Завершили празднования Дня Независимости в Анкаре в особом месте совместным исполнением гимна с громадой. Спасибо турецким друзьям за солидарность и теплые поздравления", - написал в Twitter рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Стамбул поздравил Украину с Днем Независимости окрашенными сине-желтыми цветами тремя мостами через пролив Босфор - "Фатих Султан", "Мехмет Кепрюсю" и "Явуз Султан".

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Напомним, в Дубае самый высокий в мире небоскреб "Бурдж-Халифа" подсветили цветами украинского флага.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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