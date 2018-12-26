Амине Смирной на реабилитацию требуется 100 тыс. грн

Автор: Фото предоставлено Лидией Смирной Трехлетняя Амина Смирна из Днепра имеет диагноз ДЦП

Трехлетняя Амина Смирна из Днепра имеет диагноз ДЦП. Требует постоянной реабилитации. 2018-го ребенок проходил курсы лечения по методу Войта и BDA. Первый - в Чехии, второй – по методу сербских докторов. Ребенок достиг хороших результатов. На продолжение реабилитации в следующем году нужно будет около 100 тыс. грн.

"Вместе с ДЦП Амине ставили разные диагнозы. Врачи говорили: "Мамочка, у вас очень трудный ребенок". Но я не сдаюсь. Вожу свою дочь везде, куда только можно.

Мы перепробовали разные методы реабилитации. Остановились на 2 самых эффективных. На методику Войта ездим в Чехию. BDA в Киеве проводят сербские врачи, которые приезжают два раза в год. Они еще этому учат и родителей. Мы продолжаем с детьми заниматься дома. Потом врачи делают выводы, чего мы достигли, а в чем не слишком эффективны . На основе этого назначают дальнейшую реабилитацию.

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В Амины уже есть значительные результаты. У нее "появилась" шея, выровнялась по позвоночнику. Потому что раньше она была выкручена. В Амины есть мимика, включились в работу руки. Она уже учится держать баланс и сидеть. В нашем случае это большой прогресс. 18 февраля у нас первое занятие по методу Войта, должны ехать в Чехию, а в марте в Киев приедут сербские реабилитологи.

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Уже сейчас нужно искать деньги. Поэтому мы открыли сбор сразу на 2 реабилитации. Понимаю, что наступают новогодние праздники. У каждого своя суета. Люди уже устали от наших "помогите" и "спасите". Но без вас, неравнодушных, нам никак справиться. Я живу с мамой и 2 детьми. Поэтому вынуждена снова просить помощи у людей", - рассказала Gazeta.ua мать Лидия Смирна.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 5168 7573 5908 0001 (гривна), 4149 4991 1612 6630 (доллар) или 5168 7573 7603 1029 (евро) (Смирна Лидия Степановна), ее контакты - 0 (50) 582 23 20.