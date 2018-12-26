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среда, 26 декабря 2018 15:08

Амине Смирной на реабилитацию требуется 100 тыс. грн

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Автор: Фото предоставлено Лидией Смирной
  Трехлетняя Амина Смирна из Днепра имеет диагноз ДЦП
Трехлетняя Амина Смирна из Днепра имеет диагноз ДЦП

Трехлетняя Амина Смирна из Днепра имеет диагноз ДЦП. Требует постоянной реабилитации. 2018-го ребенок проходил курсы лечения по методу Войта и BDA. Первый - в Чехии, второй – по методу сербских докторов. Ребенок достиг хороших результатов. На продолжение реабилитации в следующем году нужно будет около 100 тыс. грн.

"Вместе с ДЦП Амине ставили разные диагнозы. Врачи говорили: "Мамочка, у вас очень трудный ребенок". Но я не сдаюсь. Вожу свою дочь везде, куда только можно.

Мы перепробовали разные методы реабилитации. Остановились на 2 самых эффективных. На методику Войта ездим в Чехию. BDA в Киеве проводят сербские врачи, которые приезжают два раза в год. Они еще этому учат и родителей. Мы продолжаем с детьми заниматься дома. Потом врачи делают выводы, чего мы достигли, а в чем не слишком эффективны . На основе этого назначают дальнейшую реабилитацию.

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В Амины уже есть значительные результаты. У нее "появилась" шея, выровнялась по позвоночнику. Потому что раньше она была выкручена. В Амины есть мимика, включились в работу руки. Она уже учится держать баланс и сидеть. В нашем случае это большой прогресс. 18 февраля у нас первое занятие по методу Войта, должны ехать в Чехию, а в марте в Киев приедут сербские реабилитологи.

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Уже сейчас нужно искать деньги. Поэтому мы открыли сбор сразу на 2 реабилитации. Понимаю, что наступают новогодние праздники. У каждого своя суета. Люди уже устали от наших "помогите" и "спасите". Но без вас, неравнодушных, нам никак справиться. Я живу с мамой и 2 детьми. Поэтому вынуждена снова просить помощи у людей", - рассказала Gazeta.ua мать Лидия Смирна.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 5168 7573 5908 0001 (гривна), 4149 4991 1612 6630 (доллар) или 5168 7573 7603 1029 (евро) (Смирна Лидия Степановна), ее контакты - 0 (50) 582 23 20.

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