Американский сенатор прокомментировал освобождение Цемаха

В США надеются на покрещення отношений между Украиной и Россией после освобождения пленных. Фото: News

Сенатор США Крис Мерфи заявил, что ожидаемое взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией позволит несколько снять напряжение в отношениях между странами и освободить в будущем еще больше людей.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов об освобождении фигуранта дела о рейсе MH17 Владимира Цемаха, во время брифинга у здания Офиса президента Украины.

"Как правило, мы не комментируем решения судов, но мы надеемся, что после консультаций президента Зеленского с Владимиром Путиным будет уменьшено напряжение в отношениях, и надеемся, что в будущем еще большее количество украинских заложников и пленных, содержащихся в России, будут освобожды" , - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости

По словам Мерфи, взаимное освобождение удерживаемых лиц будет важным сигналом, что отношения между Украиной и Россией "могут быть разными".

"Еще будут оставаться серьезные вопросы "жизни и смерти", но освобождение заложников будет важным серьезным шагом", - подчеркнул он.

5 сентября суд отпустил из-под стражи бывшего боевика группировки ДНР Владимира Цемаха. Он фигурирует в деле о крушении малайзийского "Боинга" рейса МH17 на Донбассе летом 2014-го. Недавно появилась информация, что Цемах среди лиц, которых Россия хочет видеть в список для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.