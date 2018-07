Американская группа Twenty One Pilots сняла в Киеве клип. Фото из открытых источников

Американская группа Twenty One Pilots сняла в Киеве клип на песню "Nico And The Niners".

В видеоролике можно увидеть здание факультета кибернетики КНУ имени Тараса Шевченко. Ролик выложили в YouTube.

