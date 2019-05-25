Алименты будут автоматически списывать со счетов

Банкам приказали списывать со счетов долги. Фото: "5 канал"

Банки начнут автоматически списывать долги за алименты со счетов родителей.

Министерство юстиции издало приказ, который позволяет автоматически списывать долги. Банкам пока не предоставляли информацию, у кого и сколько надо списывать. Исполнительная служба мало осведомлена о перемещении денег алиментщиков по счетам, сообщает ubr.ua.

Предприятие "Национальные информационные системы" в трехмесячный срок должно разработать порядок автоматического взаимодействия банкиров с исполнителями.

Все постановления о взыскании алиментов находятся в автоматизированной системе исполнительного производства. Финансисты должны будут включиться в нее и постоянно сверять со своей клиентской базой.

"В целом автоматические аресты и списания — это хорошо. Такой подход позволяет оперативнее разыскивать средства и получать их на содержание детей. Что, несомненно, очень важно. Однако нельзя забывать о рисках, критерии отнесения людей в списки должников не менялись. В них до сих пор можно попасть необоснованно или даже по ошибке. Притом получить последствия в виде ареста счета. И от него, кстати, пострадает не только должник, но и получатель средств. Ведь из-за ареста счета ему не смогут отправить деньги. Получить решение о снятии ареста не так уж и просто. Вместо положенных 10 дней суд может рассматривать дело до месяца", - отметил управляющий партнер АО Suprema Lex Виктор Мороз.

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"Нужно хорошенечко проработать не только механизм ареста счета, но снятия этого ареста после полного расчета по долгам. Сделать его максимально прозрачным и понятным: арест должен не только автоматически накладываться и также автоматически сниматься. Без проволочек и задержек. А также без злоупотреблений. Чтобы банкиры не начали использовать такие аресты для давления на людей", - подчеркнул старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Житель Чутовского района получил постановление государственного исполнителя о временном ограничении его прав. Человек "забывал" платить алименты.