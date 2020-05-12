Активисты пришли с требованиями к дому Зеленского

Активисты требуют от Зеленського признать "слив дела Гандзюк". Фото: Facebook/Masi Nayyem

Возле дома президента Украины Владимира Зеленского митинговали активисты.

Как сообщил в Facebook адвокат Маси Найем, они требовали от главы государства признать "слив дела Гандзюк".

Правозащитник напомнил обещание Зеленского, которое тот дал 4 ноября 2019 года – о том, что всех заказчиков убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк найдут и накажут.

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"Господин Президент, время поговорить. Рано или поздно это произойдет. Но лучше рано, пока можно исправить ошибку И. Венедиктовой", – написал Найем.

В свою очередь, активисты движения "Кто заказал Гандзюк?" заявили, что готовы рассказать президенту том, "что не интересует генпрокурора: об отсутствии доказательств в материалах дела и об ошибках следствия".

27 апреля Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора завершили досудебное расследование дела об убийстве советника мэра Херсона 33-летней Екатерины Гандзюк. В заказе преступления подозревают главу Херсонского облсовета 50-летнего Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета, лидера преступной группировки "Москал" 42-летнего Алексея Левина.