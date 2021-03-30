Активиста Сорда хотят наказать за присвоение госнаграды. Орден конфисковали

Подозреваемого в хулиганстве во время акции протеста под Офисом президента Владислава Сорда собираются привлечь к административной ответственности за незаконные действия в отношении госнаград.

Он якобы сказал неправду о награждении его орденом Богдана Хмельницкого, информирует Нацполиция Винницкой области.

"Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что один из участников событий возле ОП, который совершал хулиганские действия, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Правоохранители провели проверку, во время которой получили информацию из ОП, что указанный гражданин государственными наградами не награждался", - заявили в ведомстве.

Автор: Влад Сорд/Facebook

Действия 25-летнего винничанина квалифицировали как незаконные действия в отношении госнаград. Орден изъяли и вместе с материалами административного дела пришлют в суд.

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Задержанный после акции в поддержку активиста Сергея Стерненка возле Офиса президента винничанин 25-летний Влад Сорд - ветеран АТО и основатель издательства "Дом химер". Настоящее имя-Владислав Стафийчук, был бойцом 93-й отдельной механизированной бригады с позывным "Змей".