Активировались разведывательные беспилотники: глава Харьковщины поделился новостями в регионе

Олег Синегубов рассказал, что тероборона, ВСУ, полиция фиксируют отдельных диверсантов, собирающих данные о военных объектах, расположении постов Фото: принт-скрин видео

В Харьковской области украинские военные продолжают держать оборону. Российский враг не продвигается вперед, существенно сбавил темпы и теряет боеспособность.

О ситуации в городе-герое Харькове и области по состоянию на 12 марта сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"За прошедшие сутки российские оккупанты постоянно наносили артиллерийские и минометные обстрелы по районам Харькова - Алексеевки, Пятихаток, Холодной Горы, Хаз, Салтовки; Чугуевскому району, Изюмщине, Дергачам. Всего было зафиксировано 84 обстрела. Наблюдали активность беспилотных летательных аппаратов противника, которые совершали полеты в разведывательных целях, чтобы выявить позиции подразделений ВСУ, ТРО и НГУ", - говорит председатель Харьковской ОВА.

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Олег Синегубов рассказал, что тероборона, ВСУ, полиция фиксируют отдельных диверсантов, собирающих данные о военных объектах, расположении постов. Например, вчера, во время комендантского часа, бойцы ТРО Харькова задержали на метро "Героев труда" двух человек. Их передали работникам СБУ для проведения следственных действий. Он попросил всех жителей быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах ВСУ, ТРО и НГУ.

В Харькове после остановки движения метрополитена многие спасающиеся от обстрелов нашли для себя укрытие. Когда люди выживают в подземке, показали в серии снимков. На кадрах видно, что местные жители разных поколений – от пожилых людей, до детей, находятся на территории подземки.